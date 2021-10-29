НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Московское "Динамо" может усилиться футболистом "Бока Хуниорс"

На 25-летнего колумбийского нападающего также претендует бельгийский "Брюгге".

29 октября, 08:29
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVlrEinLth7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sebastian14villa</a></p>

Фото © Instagram / sebastian14villa

Московское "Динамо" интересуется форвардом аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Себастьяном Вильей. Об этом передаёт TNT Sports.

Сообщается, что на 25-летнего колумбийского голеадора также претендует бельгийский "Брюгге", который готов заплатить за него шесть миллионов евро. При этом "Динамо" уже направило "Бока Хуниорс" более выгодное предложение.

Вилья играет за аргентинскую команду с июля 2018 года. В составе "Бока Хуниорс" он провёл 97 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 14 результативных передач. Также на счету форварда четыре игры за сборную Колумбии.

Шунин будет защищать ворота "Динамо" в матче против "Зенита"

Шунин будет защищать ворота "Динамо" в матче против "Зенита"

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 12 матчах 23 очка. Бело-голубые уступают только "Зениту", у которого 26 баллов. В пятницу московский и петербургский клубы сыграют друг с другом в центральном матче 13-го тура.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1