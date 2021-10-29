Московское "Динамо" может усилиться футболистом "Бока Хуниорс"

Московское "Динамо" интересуется форвардом аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Себастьяном Вильей. Об этом передаёт TNT Sports.

Сообщается, что на 25-летнего колумбийского голеадора также претендует бельгийский "Брюгге", который готов заплатить за него шесть миллионов евро. При этом "Динамо" уже направило "Бока Хуниорс" более выгодное предложение.

Вилья играет за аргентинскую команду с июля 2018 года. В составе "Бока Хуниорс" он провёл 97 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 14 результативных передач. Также на счету форварда четыре игры за сборную Колумбии.