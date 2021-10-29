Московское "Динамо" может усилиться футболистом "Бока Хуниорс"
На 25-летнего колумбийского нападающего также претендует бельгийский "Брюгге".
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Московское "Динамо" интересуется форвардом аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Себастьяном Вильей. Об этом передаёт TNT Sports.
Сообщается, что на 25-летнего колумбийского голеадора также претендует бельгийский "Брюгге", который готов заплатить за него шесть миллионов евро. При этом "Динамо" уже направило "Бока Хуниорс" более выгодное предложение.
Вилья играет за аргентинскую команду с июля 2018 года. В составе "Бока Хуниорс" он провёл 97 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 14 результативных передач. Также на счету форварда четыре игры за сборную Колумбии.
"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 12 матчах 23 очка. Бело-голубые уступают только "Зениту", у которого 26 баллов. В пятницу московский и петербургский клубы сыграют друг с другом в центральном матче 13-го тура.
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