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Троих жителей Камчатки заподозрили в изнасиловании 17-летней девушки-инвалида

В полицию мать пострадавшей обратилась спустя почти две недели после инцидента. О произошедшем она узнала после того, как на смарт-часы дочки поступило приглашение встретиться.

29 октября, 08:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании 17-летней девушки-инвалида, в совершении преступления подозревают троих мужчин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"По версии следствия, в вечернее время 5 октября текущего года трое мужчин, достигших 18-летнего возраста, находясь в лесополосе в районе сопки Мишенная города Петропавловска-Камчатского, вступили в половую связь с несовершеннолетней девушкой, являющейся ребёнком-инвалидом", — говорится в релизе.

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18 октября мать потерпевшей обратилась к правоохранителям. Она узнала об инциденте после того, как на смарт-часы дочери пришло сообщение от неизвестного с приглашением встретиться.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертиз.

Ранее Лайф рассказывал, что в Ростовской области 43-летний мужчина задержан за изнасилование третьеклассницы. По версии следствия, злоумышленник воспользовался тем, что, кроме него и малышки, на улице никого не было.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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