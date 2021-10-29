Троих жителей Камчатки заподозрили в изнасиловании 17-летней девушки-инвалида

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании 17-летней девушки-инвалида, в совершении преступления подозревают троих мужчин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"По версии следствия, в вечернее время 5 октября текущего года трое мужчин, достигших 18-летнего возраста, находясь в лесополосе в районе сопки Мишенная города Петропавловска-Камчатского, вступили в половую связь с несовершеннолетней девушкой, являющейся ребёнком-инвалидом", — говорится в релизе.

18 октября мать потерпевшей обратилась к правоохранителям. Она узнала об инциденте после того, как на смарт-часы дочери пришло сообщение от неизвестного с приглашением встретиться.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертиз.