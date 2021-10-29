Троих жителей Камчатки заподозрили в изнасиловании 17-летней девушки-инвалида
В полицию мать пострадавшей обратилась спустя почти две недели после инцидента. О произошедшем она узнала после того, как на смарт-часы дочки поступило приглашение встретиться.
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На Камчатке следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании 17-летней девушки-инвалида, в совершении преступления подозревают троих мужчин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
"По версии следствия, в вечернее время 5 октября текущего года трое мужчин, достигших 18-летнего возраста, находясь в лесополосе в районе сопки Мишенная города Петропавловска-Камчатского, вступили в половую связь с несовершеннолетней девушкой, являющейся ребёнком-инвалидом", — говорится в релизе.
18 октября мать потерпевшей обратилась к правоохранителям. Она узнала об инциденте после того, как на смарт-часы дочери пришло сообщение от неизвестного с приглашением встретиться.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертиз.
Ранее Лайф рассказывал, что в Ростовской области 43-летний мужчина задержан за изнасилование третьеклассницы. По версии следствия, злоумышленник воспользовался тем, что, кроме него и малышки, на улице никого не было.
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