В Ростовской области 43-летний мужчина задержан за изнасилование третьеклассницы
По версии следствия, злоумышленник воспользовался тем, что, кроме него и малышки, на улице никого не было.
Фото © СУ СКР по Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в "насильственных действиях сексуального характера" (ст. 132 УК РФ) в отношении девятилетней школьницы в городе Батайске. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
"По версии следствия, днём 25 октября 2021 года подозреваемый, находясь возле нежилых помещений, расположенных на окраине г. Батайска, пользуясь отсутствием рядом посторонних лиц, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней школьницы", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела назначено проведение всех необходимых по делу судебных экспертиз. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий.
А ранее Лайф рассказывал, как в Красноярске пропали две незнакомые друг с другом школьницы. Вскоре правоохранители нашли одну из них — 16-летнюю девушку, а потом обнаружили и 13-летнюю пропавшую. Оба подростка живы, однако мотивы их пропажи и где нашли школьниц, в МВД не уточняли.
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