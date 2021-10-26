В Ростовской области 43-летний мужчина задержан за изнасилование третьеклассницы

Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в "насильственных действиях сексуального характера" (ст. 132 УК РФ) в отношении девятилетней школьницы в городе Батайске. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

"По версии следствия, днём 25 октября 2021 года подозреваемый, находясь возле нежилых помещений, расположенных на окраине г. Батайска, пользуясь отсутствием рядом посторонних лиц, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней школьницы", — говорится в сообщении.