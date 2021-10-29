Эксперт по конкурентной разведке рассказал, зачем Цукерберг переименовал Facebook в Meta

Марк Цукерберг провёл ребрендинг Facebook, который с 28 октября называется Meta, так как компания переходит в новое качество и становится не просто соцсетью. Кроме того, это защита от рисков: например, когда под удар попадёт сам "Фейсбук", в целом на компании это не скажется. Об этом Лайфу рассказал эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета, член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

"Официально Facebook сделал ребрендинг потому, что они уходят от просто соцсети к meta-вселенной, это их официальная точка зрения. Акции выросли, думаю, потому что конфликты, скандалы и риски — они как раз в социальной сети, это и влияет на политику", — рассказал эксперт.

По его словам, социальная сеть "становится не единственной частью компании", а когда корпорация переходит в "новое качество", то и название может поменяться. Как пример Ющук привёл Сбербанк, который стал СБЕРом, а также "Яндекс", который из поисковика стал целой корпорацией с разными сервисами.

"Цукерберг делает то же самое, он уходит в другие направления", — объяснил Евгений Ющук.

Напомним, Цукерберг объявил, что компания Facebook с четверга, 28 октября, меняет название на Meta. Он представил новый логотип в виде синей ленты Мёбиуса и добавил, что теперь все продукты компании объединены общим видением — воплощать в жизнь метавселенную. Акции компании после переименования пошли вверх.