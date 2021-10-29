В России выявили 39 849 новых случаев коронавируса за сутки
При этом полностью излечиться от болезни за прошедшие 24 часа удалось 30 462 пациентам, а общее число выздоровевших достигло 7 302 515.
Фото © Pixabay
В России за прошедшие сутки выявили 39 849 случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что у 8,6% новых пациентов не было клинических проявлений CoViD-19.
При этом за последние 24 часа полностью излечиться от болезни смогли 30 462 пациента, а общее число выздоровевших достигло 7 302 515. За всё время в России зарегистрировали 8 432 546 случаев коронавируса, зафиксировали 236 220 летальных исходов, из которых 1163 — за прошедшие сутки.
Напомним, накануне в России выявили 40 096 новых случаев коронавируса. Было также зафиксировано 1159 летальных исходов, а выздоровело 29 318 пациентов.
Комментариев: 0