В России выявили 39 849 новых случаев коронавируса за сутки

В России за прошедшие сутки выявили 39 849 случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что у 8,6% новых пациентов не было клинических проявлений CoViD-19.

При этом за последние 24 часа полностью излечиться от болезни смогли 30 462 пациента, а общее число выздоровевших достигло 7 302 515. За всё время в России зарегистрировали 8 432 546 случаев коронавируса, зафиксировали 236 220 летальных исходов, из которых 1163 — за прошедшие сутки.