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В России четвёртый день подряд фиксируют максимум смертей от ковида

Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 236 220 летальных исходов.

29 октября, 08:44
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В России за сутки от ковида скончалось 1163 человека, это новый максимум с начала пандемии, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Всего с начала эпидемии зафиксировано 236 220 летальных исходов. Прошлый суточный антирекорд по смертности был накануне — 1159.

В Кремле связали с ковидом избыточную смертность в России

В Кремле связали с ковидом избыточную смертность в России

Напомним, на этой неделе четвёртый день подряд в России фиксируют максимум смертей от ковида, похожая ситуация была и на прошлой. По мнению бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, основная причина таких печальных показателей заключается в низком уровне вакцинации населения. Он назвал сложившуюся в стране ситуацию "понятной", так как наступил осенний период, дети вернулись в школы, а работники — в офисы, что и сыграло свою роль в распространении инфекции.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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