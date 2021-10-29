В России четвёртый день подряд фиксируют максимум смертей от ковида
Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 236 220 летальных исходов.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В России за сутки от ковида скончалось 1163 человека, это новый максимум с начала пандемии, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
Всего с начала эпидемии зафиксировано 236 220 летальных исходов. Прошлый суточный антирекорд по смертности был накануне — 1159.
Напомним, на этой неделе четвёртый день подряд в России фиксируют максимум смертей от ковида, похожая ситуация была и на прошлой. По мнению бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, основная причина таких печальных показателей заключается в низком уровне вакцинации населения. Он назвал сложившуюся в стране ситуацию "понятной", так как наступил осенний период, дети вернулись в школы, а работники — в офисы, что и сыграло свою роль в распространении инфекции.
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