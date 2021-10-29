В Москве открыли ещё 20 точек бесплатного экспресс-тестирования на ковид

В Москве с 29 октября начали работу ещё 20 точек, где можно сделать бесплатный экспресс-тест на коронавирус. Теперь их общее количество увеличилось до 70. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Так, в 15 центрах госуслуг можно сдать экспресс-тест на коронавирус ежедневно с 8:00 до 20:00. А на станциях метро "Тверская" и "Пушкинская", "Маяковская", "Тургеневская", "Хорошёвская" и "Третьяковская" — с 9:00 до 21:00. Для прохождения процедуры потребуется паспорт (для взрослого), свидетельство о рождении (для ребёнка) и номер полиса ОМС (при наличии).

В случае положительного результата гражданин сможет здесь же бесплатно сдать мазок на ПЦР-исследование. После чего пациенту нужно будет отправиться домой и в маске и перчатках ожидать окончательного результата. Он придёт в течение дня в СМС и на электронную медкарту. Если же диагноз подтвердится, то заболевшему следует ожидать врача из поликлиники, который назначит лечение.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, если экспресс-тест показывает положительный результат, то "он подтверждается ПЦР в 70% случаев". Такая система помогла выявить более 2,5 тысячи заболевших коронавирусом.