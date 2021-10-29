Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России поднялся до 46,8%
На сегодняшний день проведено более 50,9 млн полных циклов вакцинации от коронавирусной инфекции.
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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за прошедшую неделю поднялся с 45,7 до 46,8%. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Уточняется, что на 29 октября вакцинацию первым компонентом завершили 56 787 209 граждан, а оба компонента антиковидных вакцин сделали 50 960 796 раз.
А ранее врачи рассказали, в какое время препараты от ковида эффективнее. Ориентироваться нужно на то, когда человек просыпается и ложится спать, отметили они.
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