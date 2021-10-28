Астролог раскрыла четыре знака зодиака, которые в 2022 году будут "заколдованы" от неудач
Астролог Светлана Драган рассказала, кому из представителей зодиакального круга стоит ждать следующий год с особым нетерпением.
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У необузданных и страстных Овнов есть все шансы прожить 2022 год как в сказке. Им улыбнётся удача в профессиональной сфере, открывая новые горизонты, а самых предприимчивых и креативных ждёт существенное повышение зарплаты. Положительные перемены произойдут и в отношениях с близкими, с которыми возможны вдохновляющие совместные поездки. Однако звёзды предупреждают: Овны смогут наслаждаться всеми этими благами только при одном условии — если перестанут упрямиться и начнут прислушиваться к другим.
Чтобы стать счастливыми в 2022-м, Тельцам нужно лишь не стоять на месте, и тогда год подарит много приятных перемен. Представители этого знака смогут наконец разорвать отношения, не приносящие радости, и сменить профессию на более удачную. Возможны крупные сделки, которые нужно тщательно обдумывать, чтобы добиться успеха. Также звёзды советуют не бояться рисковать.
Ракам следующий год сулит много ярких эмоций, впечатлений и перемен. Новые знакомства обернутся удачными возможностями. А романы помогут разобраться в себе, даже если окажутся скоротечными. Но звёзды предостерегают: не стоит брать на себя обязанности, если есть сомнения в их исполнении. Также, чтобы не упустить ничего важного, нужно держать себя в тонусе.
Весам в 2022-м не придётся расслабляться, однако в ответ их ждёт много положительных метаморфоз. Представители этого знака смогут переехать в новый дом, сменить профессию и завести полезные знакомства, которые благоприятно скажутся на их карьере, пишет Rsute.ru. При этом больше всего повезёт Весам, которые открыты новому, активны и творчески смотрят на мир.
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