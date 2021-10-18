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Эти пять знаков зодиака чаще всего вступают в нездоровые отношения, и вот почему

Астропсихологи заметили, что эти представители зодиакального круга чаще всего выбирают токсичных партнёров, хотя и сами при этом обладают сложным характером.

18 октября, 08:05

Фото © Shutterstock

Овны высоко ценят свою свободу и стремятся доминировать в паре, но им это выходит боком. Они готовы опекать любимого человека и выполнять все обязанности за него. Партнёр быстро привыкает к такому поведению и начинает им пользоваться, а затем и вовсе перестаёт видеть в Овне личность, что приводит к распаду отношений.

Гиф © Giphy

Эмоциональные и чувствительные Раки, склонные видеть мир в мрачных тонах, так отчаянно ищут любви и поддержки, что зачастую находят её совсем не в тех местах. Они привязываются к людям, путая любовь с симпатией, и ждут от них сильных чувств. Чтобы привлечь к себе внимание, представители этого знака могут разыграть настоящую драму. Но партнёрам вскоре это надоедает, и отношения сходят на нет.

Весы нередко занимаются самообманом и приписывают положительные качества своим партнёрам, даже если они не самые хорошие люди. Но, когда туман влюблённости рассеивается, им приходится страдать, глядя правде в глаза, говорят астрологи, пишет 5-tv.ru.

Гиф © Giphy

Гиф © Giphy

Неприступные с виду Козероги на самом деле ранимые и чувствительные. Поэтому многие представители этого знака стремятся оградить себя от отношений, чтобы им не причинили боль. Однако их часто захлёстывают чувства к совсем неподходящим людям, за счастье с которыми они готовы долго бороться, говорят звёзды. Но в итоге Козероги с грустью понимают, что все их старания были напрасны.

Рыбы склонны притягивать в свою жизнь искусных манипуляторов, которые дёргают их за ниточки, словно кукловоды. Однако, несмотря на все страдания, разорвать такие отношения без поддержки близких они не могут, предупреждают астропсихологи.

Пять знаков зодиака, которые становятся победителями по жизни, заставляя других умирать от зависти

Пять знаков зодиака, которые становятся победителями по жизни, заставляя других умирать от зависти

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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