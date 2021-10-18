Эти пять знаков зодиака чаще всего вступают в нездоровые отношения, и вот почему
Астропсихологи заметили, что эти представители зодиакального круга чаще всего выбирают токсичных партнёров, хотя и сами при этом обладают сложным характером.
Фото © Shutterstock
Овны высоко ценят свою свободу и стремятся доминировать в паре, но им это выходит боком. Они готовы опекать любимого человека и выполнять все обязанности за него. Партнёр быстро привыкает к такому поведению и начинает им пользоваться, а затем и вовсе перестаёт видеть в Овне личность, что приводит к распаду отношений.
Эмоциональные и чувствительные Раки, склонные видеть мир в мрачных тонах, так отчаянно ищут любви и поддержки, что зачастую находят её совсем не в тех местах. Они привязываются к людям, путая любовь с симпатией, и ждут от них сильных чувств. Чтобы привлечь к себе внимание, представители этого знака могут разыграть настоящую драму. Но партнёрам вскоре это надоедает, и отношения сходят на нет.
Весы нередко занимаются самообманом и приписывают положительные качества своим партнёрам, даже если они не самые хорошие люди. Но, когда туман влюблённости рассеивается, им приходится страдать, глядя правде в глаза, говорят астрологи, пишет 5-tv.ru.
Неприступные с виду Козероги на самом деле ранимые и чувствительные. Поэтому многие представители этого знака стремятся оградить себя от отношений, чтобы им не причинили боль. Однако их часто захлёстывают чувства к совсем неподходящим людям, за счастье с которыми они готовы долго бороться, говорят звёзды. Но в итоге Козероги с грустью понимают, что все их старания были напрасны.
Рыбы склонны притягивать в свою жизнь искусных манипуляторов, которые дёргают их за ниточки, словно кукловоды. Однако, несмотря на все страдания, разорвать такие отношения без поддержки близких они не могут, предупреждают астропсихологи.
Комментариев: 0