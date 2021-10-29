Цена на газ в Европе впервые с 17 сентября опустилась ниже $800

Цена на газ в Европе в ходе торгов впервые с 17 сентября опустилась ниже $800 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE (Intercontinental Exchange).

Отмечается, что стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF (Title Transfer Facility Natural Gas Price Index) в Нидерландах в 15:21 мск достигла отметки в $795,8 за тысячу кубометров, или 66,375 евро за МВтч. При этом общее падение цены за день превысило 14%.