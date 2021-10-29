Цена на газ в Европе впервые с 17 сентября опустилась ниже $800
Отмечается, что общее падение стоимости голубого топлива за день превысило 14%.
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Цена на газ в Европе в ходе торгов впервые с 17 сентября опустилась ниже $800 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE (Intercontinental Exchange).
Отмечается, что стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF (Title Transfer Facility Natural Gas Price Index) в Нидерландах в 15:21 мск достигла отметки в $795,8 за тысячу кубометров, или 66,375 евро за МВтч. При этом общее падение цены за день превысило 14%.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что вскоре в Европе может начаться огромный энергетический кризис. А российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
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