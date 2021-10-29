Волгоградский суд признал законным отстранение работников за отказ прививаться от ковида

Камышинский городской суд Волгоградской области оставил без удовлетворения коллективный иск сотрудников местного предприятия, которые были отстранены от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба суда.

На основании постановления областного управления Роспотребнадзора о вакцинации руководство ООО "Камышинтеплоэнерго" издало приказ о необходимости привиться от коронавируса всем работникам. Тех, кто отказался, отстранили от работы без начисления зарплаты до окончания неблагополучной эпидемиологической обстановки либо до прохождения вакцинации. После этого непривитые сотрудники подали иск с требованием признать эти приказы руководства незаконными.

"Суд посчитал действия работодателя по исполнению постановления Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 27.07.2021 № 01/3 "О проведении профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям" законными. Решение не вступило в законную силу", — сообщает пресс-служба суда.