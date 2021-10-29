В Киеве поделились планами "потопить Черноморский флот"
Экс-депутат Рады заявил, что создавать собственные морские войска Украина будет "долго и нудно", но всё равно не сможет противостоять РФ.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Украине необходимо серьёзно заняться выпуском ракетных комплексов "Нептун", чтобы противостоять России. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин в эфире канала "Апостроф". Он отметил, что поставки американских комплексов Javelin и турецких беспилотников Bayraktar TB2 позволяют приостановить войну на востоке страны и сосредоточиться на усилении вооружённых сил.
"Потому что Путин же нас в покое не оставит, давайте будем откровенны. Он не для того начинал Крым и Донбасс, понимаете? Нам сегодня необходимо строить корабли или запускать систему "Нептун", которая может потопить Черноморский флот", — сказал Лапин.
Он добавил, что Украина будет "долго и нудно" создавать флот, однако всё равно не сможет противостоять РФ. Поэтому Незалежной нужны "как минимум с запасом" 70 ракетных комплексов.
Напомним, ранее Украина впервые применила дрон Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений. Военный эксперт напомнил Украине о российском "Панцире-СМ" после применения ударного дрона в Донбассе. По словам собеседника Лайфа, Россия имеет эффективные средства поражения. Если появится угроза для территории страны, то мы вправе нанести удар.
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