В Киеве поделились планами "потопить Черноморский флот"

Украине необходимо серьёзно заняться выпуском ракетных комплексов "Нептун", чтобы противостоять России. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин в эфире канала "Апостроф". Он отметил, что поставки американских комплексов Javelin и турецких беспилотников Bayraktar TB2 позволяют приостановить войну на востоке страны и сосредоточиться на усилении вооружённых сил.

"Потому что Путин же нас в покое не оставит, давайте будем откровенны. Он не для того начинал Крым и Донбасс, понимаете? Нам сегодня необходимо строить корабли или запускать систему "Нептун", которая может потопить Черноморский флот", — сказал Лапин.