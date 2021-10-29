Какие признаки указывают на опасность использования лифта, раскрыл эксперт
В частности, по словам специалиста, при движении кабина не должна издавать никаких подозрительных звуков, а двери должны открываться плавно, без рывков.
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Технический эксперт Национального лифтового союза Алексей Заточкин рассказал, что некоторые сбои в работе лифтов критичны и при их появлении лучше отказаться от использования подъёмной машины. Об этом он сообщил в беседе с "Вечерней Москвой".
Так, по его словам, лифт обязательно должен верно реагировать на подаваемые команды и правильно останавливаться на этажах.
"Должно насторожить, если при нажатии кнопки пятого этажа загорается десятый или кабина не приходит по вызову на заданный этаж. Если лифт не доходит до нужного этажа или чуть-чуть его переезжает — это тоже проблема, которую нужно решать", — отметил эксперт.
Кроме того, при движении лифта кабина не должна издавать никаких подозрительных звуков, не должны ощущаться посторонние запахи. А двери при открытии должны двигаться плавно, без рывков и толчков. Заточкин добавил, что лучше отказаться от поездки в подъёмнике, имеющем любые внешние повреждения, трещины и отверстия.
Ранее Лайф рассказывал, что назван единственный способ выжить в падающем лифте. Чего уж точно не стоит делать, так это пытаться подпрыгнуть тогда, когда произойдёт момент касания кабины с землёй, предупреждают эксперты. Этот распространённый миф таит смертельную опасность.
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