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РФ и Финляндия в 2021 году преодолеют урон экономическим связям от пандемии, заявил Путин

При этом глава государства добавил, что товарооборот между странами уже вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

29 октября, 12:31
<p>Владимир Путин на встрече с Саули Ниинистё в Кремле. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/67033" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин на встрече с Саули Ниинистё в Кремле. Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Финляндии Саули Ниинистё заявил, что в текущем году Москва и Хельсинки смогут преодолеть урон, нанесённый экономикам двух стран пандемией коронавируса.

"Конечно, мы поговорим сегодня по всему комплексу отношений, но вначале хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в этом году мы можем преодолеть в значительной степени тот урон, который нанёс [коронавирус] нашим отношениям в сфере экономики", — отметил глава государства.

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При этом Путин добавил, что товарооборот между странами уже вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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Ранее российский лидер сообщил, что по итогам 2021 года инфляция в РФ превысит прогнозный уровень в 5,8%. По словам главы государства, несмотря на то что экономика в целом вышла на докризисный уровень, остаётся ещё достаточно проблем.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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