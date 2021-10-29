РФ и Финляндия в 2021 году преодолеют урон экономическим связям от пандемии, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Финляндии Саули Ниинистё заявил, что в текущем году Москва и Хельсинки смогут преодолеть урон, нанесённый экономикам двух стран пандемией коронавируса.

"Конечно, мы поговорим сегодня по всему комплексу отношений, но вначале хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в этом году мы можем преодолеть в значительной степени тот урон, который нанёс [коронавирус] нашим отношениям в сфере экономики", — отметил глава государства.

При этом Путин добавил, что товарооборот между странами уже вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.