РФ и Финляндия в 2021 году преодолеют урон экономическим связям от пандемии, заявил Путин
При этом глава государства добавил, что товарооборот между странами уже вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Владимир Путин на встрече с Саули Ниинистё в Кремле. Фото © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Финляндии Саули Ниинистё заявил, что в текущем году Москва и Хельсинки смогут преодолеть урон, нанесённый экономикам двух стран пандемией коронавируса.
"Конечно, мы поговорим сегодня по всему комплексу отношений, но вначале хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в этом году мы можем преодолеть в значительной степени тот урон, который нанёс [коронавирус] нашим отношениям в сфере экономики", — отметил глава государства.
При этом Путин добавил, что товарооборот между странами уже вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Ранее российский лидер сообщил, что по итогам 2021 года инфляция в РФ превысит прогнозный уровень в 5,8%. По словам главы государства, несмотря на то что экономика в целом вышла на докризисный уровень, остаётся ещё достаточно проблем.
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