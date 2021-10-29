Собянин надеется на возвращение Москвы к обычной жизни после нерабочих дней

Власти Москвы оценят эффект от введения нерабочих дней после их завершения, в городе надеются, что столица вернётся к обычной жизни. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Как эта мера повлияет, посмотрим по истечении нерабочих дней. Когда люди вернутся в Москву, мы тогда увидим, какой эффект дали нерабочие дни. Надеемся, что после этого мы будем нормально работать, а город будет жить обычной жизнью", — отметил он в эфире телеканала "Россия-1".