Собянин надеется на возвращение Москвы к обычной жизни после нерабочих дней
С 28 октября по 7 ноября в столице закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, фитнес-клубы, бани, химчистки, шиномонтажи и другие предприятия.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Власти Москвы оценят эффект от введения нерабочих дней после их завершения, в городе надеются, что столица вернётся к обычной жизни. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Как эта мера повлияет, посмотрим по истечении нерабочих дней. Когда люди вернутся в Москву, мы тогда увидим, какой эффект дали нерабочие дни. Надеемся, что после этого мы будем нормально работать, а город будет жить обычной жизнью", — отметил он в эфире телеканала "Россия-1".
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация сложная и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября. В Москве нерабочие дни начались с 28 октября, закрылось большинство организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла и ряда федеральных учреждений. На главные вопросы горожан о нерабочих днях ранее ответил оперштаб Москвы.
Комментариев: 0