На Украине от ковида умерло 70 беременных женщин
В больницах Незалежной сейчас находится 46 невакцинированных будущих мам.
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На Украине от коронавируса умерло 70 беременных женщин, такие данные медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова привела в эфире ток-шоу "Право на владу".
"Страна (Украина. — Прим. Лайфа) потеряла только по официальным данным 70 беременных женщин за время ковидной вспышки", — заявила медицинский эксперт.
Булавинова, ссылаясь на слова главного акушера-гинеколога Украины Вячеслава Каминского, отметила, что в настоящий момент в больницах находится 46 непривитых от ковида беременных женщин. Она также заявила, что специалисты должны убеждать будущих мам на любом сроке прививаться препаратом производства Pfizer и BioNTech.
Ранее стало известно, что Киев с 1 ноября ужесточает карантин, без ПЦР-теста не пустят даже в метро. Накануне, 28 октября, на Украине ещё 26 071 человек заболел коронавирусом — это рекордный показатель с начала пандемии. Госпитализировано 5366 человек, летальных исходов — 576.
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