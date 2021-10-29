На Украине от ковида умерло 70 беременных женщин

На Украине от коронавируса умерло 70 беременных женщин, такие данные медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова привела в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Страна (Украина. — Прим. Лайфа) потеряла только по официальным данным 70 беременных женщин за время ковидной вспышки", — заявила медицинский эксперт.

Булавинова, ссылаясь на слова главного акушера-гинеколога Украины Вячеслава Каминского, отметила, что в настоящий момент в больницах находится 46 непривитых от ковида беременных женщин. Она также заявила, что специалисты должны убеждать будущих мам на любом сроке прививаться препаратом производства Pfizer и BioNTech.