В Новосибирске волонтёры собирают деньги на лечение пса известного дедушки-гармониста

Волонтёры центра "База реабилитации животных" в Новосибирске собирают средства на лечение от опухоли пса 80-летнего Иосифа Вальтера. Мужчина — гармонист, и он часто играет у метро, чтобы прокормить бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Среди горожан Иосиф Александрович, или просто дедушка Иосиф, очень известен, живёт он скромно на одну пенсию. Дома его радует лишь пёс Тобик, однако в последнее время его здоровье сильно подсело, он постоянно кашляет и плохо ест.

Из-за возраста собаке необходимо полноценное обследование, которое Иосиф Александрович бы не потянул. Как рассказала "Вестям. Новосибирск" руководитель проекта Анастасия Батуева, сейчас Тобик находится у ветеринаров, однако он попал к ним с сильным обезвоживанием — и неизвестно, как долго ему предстоит лечиться. При этом неравнодушные граждане уже оплатили часть дорогих анализов собаке.