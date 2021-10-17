Хозяева исполнили последнее желание собаки, умирающей от рака, и достали для неё снег посреди осени
Помочь им вызвался целый город, жители которого оперативно нашли всё необходимое и доставили к дому Элайджи.
Пара из Юты, США, обожала путешествовать и всегда брала свою собаку Мэгги с собой. Элайджа Сальтцгабер и Марианна Уилсон сплавлялись по рекам, ходили в походы и взбирались в горы. Больше всего пёсику нравилось на заснеженных равнинах, он катался по снегу и веселился от души. Поэтому, когда у 11-летней Мэгги врачи диагностировали рак в последней стадии, хозяева составили список желаний, включив туда и снег.
Фото © Facebook / Elijah Lee Saltzgaber и Marianna Wilson
Она всегда обожала зиму — носилась по снегу как угорелая, а потом падала на спину и катилась на ней с горки
За короткое время Элайджа вместе с девушкой смогли выполнить все пункты, но последний с катанием в снегу застопорился. Здоровье пёсика сильно ухудшилось, и стало понятно, что его придётся усыплять. До зимы Мэгги никак бы не дотянула, поэтому пара решила доставить снег к собаке. Парень опубликовал пост в "Фейсбуке", где попросил жителей города о помощи. Он хотел одолжить дробилку для льда, чтобы создать снег самому, но ему подсказали идею получше.
"А спросите на катке, там же обрабатывают лёд", — написал один из пользователей. Элайджа связался с Тиффани Кинг, директором катка, и та согласилась помочь. В нужный день работники комплекса собрали дроблёный лёд и привезли на грузовике к дому Элайджи, пишет Lad Bible. Измученная болезнью собака поиграла в снеге с мячиком и исполнила своё последнее желание. Позднее её отвезли в клинику на усыпление.
Фото © Instagram / slcoparksandrec и Facebook / Marianna Wilson
Многие люди собрались вместе, чтобы помочь нашей собаке, это просто потрясающе. Она изменила нашу жизнь, и теперь её история изменит жизнь многим. Она оставила после себя прекрасную память
WOW-animals
У пса отросла длинная борода как у старика, и теперь никто не может пройти мимо этой смешной морды
сегодня в 11:00
15 милых рисунков художницы из Татарстана, над которыми смеются кошатники по всему миру
сегодня в 10:00
Охотник посмотрел видео с камеры, найденной в лесу, и эти смешные кадры достойны "Оскара"
вчера в 11:00
Комментариев: 0