Вдовец повторил трогательные фото с беременной женой, вместо которой теперь позировала их дочка

37-летний Джеймс Альварес из Лос-Анджелеса, США, нашёл ту самую девушку уже в зрелом возрасте и не мог поверить своему счастью. Мужчина познакомился с Есенией и влюбился в неё без памяти, каждый пост в "Инстаграме" превращая в романтическое послание. Когда спустя два года девушка сообщила Джеймсу, что беременна, он был вне себя от счастья. Пара решила пожениться, а затем устроить фотосессию с беременной Есенией — на память.

Фото © Instagram / __jamesalvarez

Только будущий папа не знал, что память — всё, что ему останется от любимой. Есения была уже на 35-й неделе беременности, и супруги, как обычно, отправились на прогулку. Они шли, держась за руки, и рассуждали о том, какие занавески повесят в детской. Супруги как раз планировали посмотреть на них в магазине за углом, когда послышались крики и визг колёс. Джеймс обернулся и увидел, как на них несётся машина, а затем рука Есении исчезла из его ладони.

Фото © Instagram / __jamesalvarez

В скорую мужчину не пустили из-за коронавирусных мер, и, когда он приехал в больницу, ему сообщили, что Есения погибла, пишет Metro. Но ребёнка удалось спасти, и его отправили на искусственную вентиляцию лёгких. По прогнозам врачей, маленькая Адалин должна была провести там пару месяцев из-за слабости, но уже на второй день она задышала сама. "Я понял, что если моя дочь так борется, то у меня просто нет права опускать руки", — признался позже Джеймс.

Фото © Instagram / __jamesalvarez

Когда девочке исполнился годик, фотограф, который снимал мужчину с беременной Есенией, предложил зеркальную фотосессию — в этот раз уже с малышкой. Джеймсу понравилась эта идея, и они всё устроили в короткие сроки. Сшили розовое платье для Адалин, выехали в ту же местность и постоянно сверялись с уже сделанными фото.

Фото © Instagram / __jamesalvarez