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В ЭИСИ рассказали, какие меры поддержки в регионах на фоне эпидемии внедряют губернаторы новой волны

Сейчас ответственность за принятие решений, связанных с ситуацией с коронавирусом, лежит на представителях власти субъектов, которые должны заботиться о жизни и здоровье граждан.

29 октября, 11:57
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В регионах России активно принимается комплекс мер по наращиванию темпов вакцинации от коронавируса, а власти субъектов различными способами стимулируют к прививке.

Так, на Камчатке была запущена акция "Победим CoViD вместе", в рамках которой еженедельно разыгрываются призы среди привитых жителей региона, а торгово-развлекательные организации Тюменской области могут получить специальный знак "У нас безопасно" от регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики, если в ней привито 60% и больше сотрудников.

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В Челябинской области увеличили число пунктов круглосуточной вакцинации, доведя их количество до 19, а в Забайкальском крае провели необычную акцию. Находящиеся в детских домах, домах инвалидов и престарелых записали видеообращения и напомнили жителям региона о важности прививки.

Таким образом, близость к людям и понимание их проблем позволяют губернаторам новой волны выстраивать стратегию, нацеленную на заботу о здоровье и благополучии граждан, отметили в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).

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Ранее вирусолог рассказал, когда Россия выйдет на плато по заболеваемости ковидом. Он также осудил соотечественников, которые перед "ковикулами" решили "успеть постричься и сделать маникюр".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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