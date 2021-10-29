В ЭИСИ рассказали, какие меры поддержки в регионах на фоне эпидемии внедряют губернаторы новой волны
Сейчас ответственность за принятие решений, связанных с ситуацией с коронавирусом, лежит на представителях власти субъектов, которые должны заботиться о жизни и здоровье граждан.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В регионах России активно принимается комплекс мер по наращиванию темпов вакцинации от коронавируса, а власти субъектов различными способами стимулируют к прививке.
Так, на Камчатке была запущена акция "Победим CoViD вместе", в рамках которой еженедельно разыгрываются призы среди привитых жителей региона, а торгово-развлекательные организации Тюменской области могут получить специальный знак "У нас безопасно" от регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики, если в ней привито 60% и больше сотрудников.
В Челябинской области увеличили число пунктов круглосуточной вакцинации, доведя их количество до 19, а в Забайкальском крае провели необычную акцию. Находящиеся в детских домах, домах инвалидов и престарелых записали видеообращения и напомнили жителям региона о важности прививки.
Таким образом, близость к людям и понимание их проблем позволяют губернаторам новой волны выстраивать стратегию, нацеленную на заботу о здоровье и благополучии граждан, отметили в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).
Ранее вирусолог рассказал, когда Россия выйдет на плато по заболеваемости ковидом. Он также осудил соотечественников, которые перед "ковикулами" решили "успеть постричься и сделать маникюр".
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