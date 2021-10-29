В ЭИСИ рассказали, какие меры поддержки в регионах на фоне эпидемии внедряют губернаторы новой волны

В регионах России активно принимается комплекс мер по наращиванию темпов вакцинации от коронавируса, а власти субъектов различными способами стимулируют к прививке.

Так, на Камчатке была запущена акция "Победим CoViD вместе", в рамках которой еженедельно разыгрываются призы среди привитых жителей региона, а торгово-развлекательные организации Тюменской области могут получить специальный знак "У нас безопасно" от регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики, если в ней привито 60% и больше сотрудников.

В Челябинской области увеличили число пунктов круглосуточной вакцинации, доведя их количество до 19, а в Забайкальском крае провели необычную акцию. Находящиеся в детских домах, домах инвалидов и престарелых записали видеообращения и напомнили жителям региона о важности прививки.