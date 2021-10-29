Потерявший всю семью при пожаре в "Зимней вишне" назвал приговор фигурантам дела подарком

По словам Игоря, главный виновник трагедии до сих пор находится на свободе — он скрылся за границей. Имени его Востриков называть не стал.

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в страшном пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" жену, троих детей и сестру, выступил с критикой вынесенного фигурантам дела приговора. Мужчина назвал его подарком для подсудимых.

"Для пожарных сроки занижены однозначно. Их срок — это подарок судьбы, их судить надо гораздо строже", — приводит его слова "Лента.ру".

Мужчина заметил, что суд не учёл отягчающих обстоятельств, и напомнил, что люди в ходе пожара выпрыгивали из окон горящего здания. Кроме того, Игорь утверждает, что у него есть доказательства бездействия минимум четверых пожарных, которые "просто стояли и смотрели, как умирают люди".

Руководителей торгового центра должны были судить не за халатность, а за умышленное убийство, уверен Востриков, ведь они знали о неисправностях, однако никаких действий не предпринимали. При этом главный виновник трагедии, по словам горожанина, до сих пор на свободе и находится за границей, его имени мужчина не назвал.