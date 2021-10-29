Потерявший всю семью при пожаре в "Зимней вишне" назвал приговор фигурантам дела подарком
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По словам Игоря, главный виновник трагедии до сих пор находится на свободе — он скрылся за границей. Имени его Востриков называть не стал.
Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в страшном пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" жену, троих детей и сестру, выступил с критикой вынесенного фигурантам дела приговора. Мужчина назвал его подарком для подсудимых.
"Для пожарных сроки занижены однозначно. Их срок — это подарок судьбы, их судить надо гораздо строже", — приводит его слова "Лента.ру".
Мужчина заметил, что суд не учёл отягчающих обстоятельств, и напомнил, что люди в ходе пожара выпрыгивали из окон горящего здания. Кроме того, Игорь утверждает, что у него есть доказательства бездействия минимум четверых пожарных, которые "просто стояли и смотрели, как умирают люди".
Руководителей торгового центра должны были судить не за халатность, а за умышленное убийство, уверен Востриков, ведь они знали о неисправностях, однако никаких действий не предпринимали. При этом главный виновник трагедии, по словам горожанина, до сих пор на свободе и находится за границей, его имени мужчина не назвал.
Напомним, сегодня суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне". Самый большой срок получила бывший гендиректор компании – собственника центра Юлия Богданова. Она проведёт за решёткой 14 лет. Чуть меньше — 13,5 года колонии — получила гендиректор основного арендатора "Зимней вишни" Надежда Судденок. А технического директора ТРЦ Георгия Соболева суд приговорил к 11 годам колонии.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В результате страшной трагедии погибло 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам. В 2019 году на месте трагедии появился Парк ангелов, в котором высадили 60 сосен — по одной на каждого погибшего.