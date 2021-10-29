СМИ: "Спартак" интересуется футболистом "Урала" Колесниченко

Полузащитник екатеринбургского "Урала" Кирилл Колесниченко может продолжить карьеру в московском "Спартаке". Об этом сообщает "Матч ТВ".

По информации телеканала, 21-летний хавбек входит в расширенный список футболистов, которые могут пополнить состав красно-белых в ходе зимнего трансферного окна.

Ранее Колесниченко интересовались петербургский "Зенит" и столичный ЦСКА. В 2020 году он проходил сбор в составе армейского клуба, но контракт с игроком подписывать не стали.

Президент "Урала" Григорий Иванов не стал подтверждать информацию об интересе "Спартака" к Колесниченко. На него с предложением о переходе никто не выходил.

"Я ничего не слышал. Это вы всё знаете и распределяете, кто в какой команде должен играть. Я ничего не знаю, на меня никто не выходил", — цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".