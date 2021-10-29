СМИ: "Спартак" интересуется футболистом "Урала" Колесниченко
Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов эту информацию не подтвердил.
Фото © ФК "Урал"
Полузащитник екатеринбургского "Урала" Кирилл Колесниченко может продолжить карьеру в московском "Спартаке". Об этом сообщает "Матч ТВ".
По информации телеканала, 21-летний хавбек входит в расширенный список футболистов, которые могут пополнить состав красно-белых в ходе зимнего трансферного окна.
Ранее Колесниченко интересовались петербургский "Зенит" и столичный ЦСКА. В 2020 году он проходил сбор в составе армейского клуба, но контракт с игроком подписывать не стали.
Президент "Урала" Григорий Иванов не стал подтверждать информацию об интересе "Спартака" к Колесниченко. На него с предложением о переходе никто не выходил.
"Я ничего не слышал. Это вы всё знаете и распределяете, кто в какой команде должен играть. Я ничего не знаю, на меня никто не выходил", — цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне Колесниченко провёл за "Урал" 12 матчей, не отметившись результативными действиями. Его рыночная стоимость оценивается в 400 тысяч евро.
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