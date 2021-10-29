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Гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по числу золотых медалей ЧМ

На первенстве в Японии наша спортсменка выиграла четыре награды высшей пробы.

29 октября, 11:06
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Россиянка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Тем самым она повторила рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на ЧМ.

17-й для Авериной стала победа в составе сборной России в командном турнире проходящего в японском Китакюсю чемпионата мира.

В ходе текущего турнира 23-летняя россиянка выиграла уже четыре золотые медали. Ранее она первенствовала в упражнениях с обручем, мячом и булавами.

"Россия для неё ничто": Как эмигрировавшая в Японию бывший тренер сборной СССР "крадёт" золото у Дины Авериной

"Россия для неё ничто": Как эмигрировавшая в Японию бывший тренер сборной СССР "крадёт" золото у Дины Авериной

На Олимпиаде в Токио Дина Аверина стала серебряным призёром Олимпиады в Токио в индивидуальном многоборье. Она уступила только Линой Ашрам из Израиля, которая на ЧМ в Китакюсю не приехала.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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