Гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по числу золотых медалей ЧМ

Россиянка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Тем самым она повторила рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на ЧМ.

17-й для Авериной стала победа в составе сборной России в командном турнире проходящего в японском Китакюсю чемпионата мира.

В ходе текущего турнира 23-летняя россиянка выиграла уже четыре золотые медали. Ранее она первенствовала в упражнениях с обручем, мячом и булавами.