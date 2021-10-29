Гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по числу золотых медалей ЧМ
На первенстве в Японии наша спортсменка выиграла четыре награды высшей пробы.
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Россиянка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Тем самым она повторила рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на ЧМ.
17-й для Авериной стала победа в составе сборной России в командном турнире проходящего в японском Китакюсю чемпионата мира.
В ходе текущего турнира 23-летняя россиянка выиграла уже четыре золотые медали. Ранее она первенствовала в упражнениях с обручем, мячом и булавами.
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На Олимпиаде в Токио Дина Аверина стала серебряным призёром Олимпиады в Токио в индивидуальном многоборье. Она уступила только Линой Ашрам из Израиля, которая на ЧМ в Китакюсю не приехала.
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