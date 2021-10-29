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Учёные выяснили секрет уникальной раскраски панд

Исследователи смогли опровергнуть миф, который относился к этим млекопитающим из семейства медвежьих.

29 октября, 11:04
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Международная группа учёных выяснила, что характерная чёрно-белая окраска помогает пандам оставаться незаметными для хищников в естественной среде обитания. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В анализе участвовали специалисты из Великобритании, Китая и Финляндии. Установлено, что шерсть помогает животным затеряться в ландшафте и скрыть свои реальные размеры от хищников. Это становится возможным, так как чёрные пятна сливаются с тенями и стволами деревьев, а белые — с ярко освещённой листвой и снегом. При этом бледно-коричневые тона обеспечивают плавный переход между очень тёмными и светлыми элементами природы.

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Однако у панд есть ещё и другая способность маскировки — деструктивная окраска, при которой чёткие границы цвета шерсти нарушают реальные очертания животного, что даёт наибольшую эффективность на больших расстояниях.

Таким образом учёные опровергли миф о заметности гигантских панд в естественной среде обитания. Для оценки эффективности маскировки специалисты использовали так называемую технику цветных карт и выяснили, что животные замаскированы не хуже, чем другие.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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