15 фото настолько милых зверят, что мимо них невозможно спокойно пройти, не захотев погладить

"Только посмотрите на эту маму-квокку, лакомящуюся листиком. Ей точно всё нравится"

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"Я ещё никогда не видел мышь, которая была бы так похожа… на мышь!"

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"Сегодня наткнулся на этих утят, которые очень мило обнимались. Ничего удивительного — холодно на улице"

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"Однажды мы накормили белку, которая жила у нас на заднем дворе... Знакомьтесь, Фрэнки! Теперь он караулит нас у задней двери, чтобы выпросить ещё орехов"

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"Ничего необычного! Просто ёжик, который спит и обнимается с плюшевой игрушкой в виде самого себя"

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"Я ветеринар. Этот очаровательный малыш заснул у меня на ногах, пока я разговаривал с его хозяевами"

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"Что ж, вот что приключилось со мной сегодня. Белоснежкой я, кажется, не нанималась"

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"Малыш родился 15 минут назад"

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"Щенок Марли со своим другом — кроликом Бью"

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"Целая тарелка детёнышей выдр!"

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"Просто один очаровательный любопытный оленёнок"

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"Моей морской свинке Пиппин всего три недели, но я уже поняла, что она особенная. Только посмотрите, как она сидит"

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"В тот самый день в Антарктиде я впервые в жизни стала мамой!"

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"Вряд ли вы сегодня увидите что-то более милое, чем это. Просто кролик, задремавший на лежанке в форме зайки"

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"На случай если сегодня вам это просто необходимо — фотография детёнышей гиены"

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