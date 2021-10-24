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15 фото настолько милых зверят, что мимо них невозможно спокойно пройти, не захотев погладить

Пользователи Reddit не удержались, увидев этих очаровательных животных, и сразу же схватились за камеры, чтобы потом умиляться, глядя на эти фото.

24 октября, 10:00

Фото © Reddit / Aww

"Только посмотрите на эту маму-квокку, лакомящуюся листиком. Ей точно всё нравится"

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"Я ещё никогда не видел мышь, которая была бы так похожа… на мышь!"

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"Сегодня наткнулся на этих утят, которые очень мило обнимались. Ничего удивительного — холодно на улице"

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"Однажды мы накормили белку, которая жила у нас на заднем дворе... Знакомьтесь, Фрэнки! Теперь он караулит нас у задней двери, чтобы выпросить ещё орехов"

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"Ничего необычного! Просто ёжик, который спит и обнимается с плюшевой игрушкой в виде самого себя"

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"Я ветеринар. Этот очаровательный малыш заснул у меня на ногах, пока я разговаривал с его хозяевами"

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"Что ж, вот что приключилось со мной сегодня. Белоснежкой я, кажется, не нанималась"

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"Малыш родился 15 минут назад"

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"Щенок Марли со своим другом — кроликом Бью"

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"Целая тарелка детёнышей выдр!"

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"Просто один очаровательный любопытный оленёнок"

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"Моей морской свинке Пиппин всего три недели, но я уже поняла, что она особенная. Только посмотрите, как она сидит"

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"В тот самый день в Антарктиде я впервые в жизни стала мамой!"

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"Вряд ли вы сегодня увидите что-то более милое, чем это. Просто кролик, задремавший на лежанке в форме зайки"

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"На случай если сегодня вам это просто необходимо — фотография детёнышей гиены"

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

Милоты много не бывает. Об этом точно знают пользователи Reddit, которые активно делятся фото чудесных зверят в треде Aww.

15 весёлых фото проказливых питомцев, которые застряли в самых неожиданных местах

15 весёлых фото проказливых питомцев, которые застряли в самых неожиданных местах

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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