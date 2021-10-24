15 фото настолько милых зверят, что мимо них невозможно спокойно пройти, не захотев погладить
Пользователи Reddit не удержались, увидев этих очаровательных животных, и сразу же схватились за камеры, чтобы потом умиляться, глядя на эти фото.
"Только посмотрите на эту маму-квокку, лакомящуюся листиком. Ей точно всё нравится"
"Я ещё никогда не видел мышь, которая была бы так похожа… на мышь!"
"Сегодня наткнулся на этих утят, которые очень мило обнимались. Ничего удивительного — холодно на улице"
"Однажды мы накормили белку, которая жила у нас на заднем дворе... Знакомьтесь, Фрэнки! Теперь он караулит нас у задней двери, чтобы выпросить ещё орехов"
"Ничего необычного! Просто ёжик, который спит и обнимается с плюшевой игрушкой в виде самого себя"
"Я ветеринар. Этот очаровательный малыш заснул у меня на ногах, пока я разговаривал с его хозяевами"
"Что ж, вот что приключилось со мной сегодня. Белоснежкой я, кажется, не нанималась"
"Малыш родился 15 минут назад"
"Щенок Марли со своим другом — кроликом Бью"
"Целая тарелка детёнышей выдр!"
"Просто один очаровательный любопытный оленёнок"
"Моей морской свинке Пиппин всего три недели, но я уже поняла, что она особенная. Только посмотрите, как она сидит"
"В тот самый день в Антарктиде я впервые в жизни стала мамой!"
"Вряд ли вы сегодня увидите что-то более милое, чем это. Просто кролик, задремавший на лежанке в форме зайки"
"На случай если сегодня вам это просто необходимо — фотография детёнышей гиены"
Милоты много не бывает. Об этом точно знают пользователи Reddit, которые активно делятся фото чудесных зверят в треде Aww.
WOW-animals
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