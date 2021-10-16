15 весёлых фото проказливых питомцев, которые застряли в самых неожиданных местах
Столбы, полотенца, да даже втулки от туалетной бумаги — кажется, домашних животных может заинтересовать что угодно. И, конечно, они сразу решат испробовать эти труднодоступные локации.
Фото © Reddit / ausfez, tequila_mockingbirds
"Эдд сделал большую, просто огромную ошибку, когда забрался на матрас"
Фото © Reddit / Actually_an_otter
"Мой пёс прогрыз отверстие в полотенце и просунул в него голову. Теперь он носит его по дому как пончо"
Фото © Reddit / RedIceBreaker
"Она никогда и не думала, что втулка может дать сдачи..."
Фото © Reddit / jesst
"Услышал, как что-то происходит на кухне, а затем крики, словно кого-то режут. Пришёл и увидел ЭТО. Коза застряла в моём мусорном баке..."
Фото © Reddit / spreiss
"Пришёл домой, а там повсюду лежал мусор. Что же, преступник пойман с поличным"
Фото © Reddit / tommybrand
"Этот джентльмен был задержан сегодня при попытке взлома торгового автомата в средней школе Пайн-Риджа, США"
Фото © Reddit / VolusiaSheriff
"Пёсели застряли в канализации, но, судя по их виду, они не очень обеспокоены"
Фото © Reddit / mag0802
"Этому ретриверу есть о чём подумать"
Фото © Reddit / Vtrin
"Сладкая булочка застряла в пакете из-под булочек"
Фото © Reddit / boiledanda
"Это имеют в виду люди, когда говорят, что их собака сломалась?"
Фото © Reddit / wideawaketheysleep
"Утром отпустила собаку погулять по двору, но потом не смогла найти. Оказалось, эта путешественница вырыла туннель под детским домиком и застряла, пытаясь выбраться"
Фото © Reddit / rainbowtwist
"Кажется, я застрял тут на все праздники"
Фото © Reddit / killerbunnyfamily
"Мой кот сегодня застрял"
Фото © Reddit / shuji18
"Сегодня этот пушистый проказник застрял между окном и сеткой"
Фото © Reddit / ausfez
"Очередной провал. Пришлось вызывать спасателей и потратить много вкусняшек. Она не пострадала, но сейчас ей очень грустно и стыдно"
Фото © Reddit / tequila_mockingbirds
Судя по этим фотографиям, всем хозяевам домашних животных нужно быть готовыми к самым неожиданным выходкам питомцев. Ведь вариантов "ловушек" великое множество, отмечает Bored Panda.
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