15 весёлых фото проказливых питомцев, которые застряли в самых неожиданных местах

"Эдд сделал большую, просто огромную ошибку, когда забрался на матрас"

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"Мой пёс прогрыз отверстие в полотенце и просунул в него голову. Теперь он носит его по дому как пончо"

Фото © Reddit / RedIceBreaker

"Она никогда и не думала, что втулка может дать сдачи..."

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"Услышал, как что-то происходит на кухне, а затем крики, словно кого-то режут. Пришёл и увидел ЭТО. Коза застряла в моём мусорном баке..."

Фото © Reddit / spreiss

"Пришёл домой, а там повсюду лежал мусор. Что же, преступник пойман с поличным"

Фото © Reddit / tommybrand

"Этот джентльмен был задержан сегодня при попытке взлома торгового автомата в средней школе Пайн-Риджа, США"

Фото © Reddit / VolusiaSheriff

"Пёсели застряли в канализации, но, судя по их виду, они не очень обеспокоены"

Фото © Reddit / mag0802

"Этому ретриверу есть о чём подумать"

Фото © Reddit / Vtrin

"Сладкая булочка застряла в пакете из-под булочек"

Фото © Reddit / boiledanda

"Это имеют в виду люди, когда говорят, что их собака сломалась?"

Фото © Reddit / wideawaketheysleep

"Утром отпустила собаку погулять по двору, но потом не смогла найти. Оказалось, эта путешественница вырыла туннель под детским домиком и застряла, пытаясь выбраться"

Фото © Reddit / rainbowtwist

"Кажется, я застрял тут на все праздники"

Фото © Reddit / killerbunnyfamily

"Мой кот сегодня застрял"

Фото © Reddit / shuji18

"Сегодня этот пушистый проказник застрял между окном и сеткой"

Фото © Reddit / ausfez

"Очередной провал. Пришлось вызывать спасателей и потратить много вкусняшек. Она не пострадала, но сейчас ей очень грустно и стыдно"

Фото © Reddit / tequila_mockingbirds