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15 весёлых фото проказливых питомцев, которые застряли в самых неожиданных местах

Столбы, полотенца, да даже втулки от туалетной бумаги — кажется, домашних животных может заинтересовать что угодно. И, конечно, они сразу решат испробовать эти труднодоступные локации.

16 октября, 08:00

Фото © Reddit / ausfez, tequila_mockingbirds

"Эдд сделал большую, просто огромную ошибку, когда забрался на матрас"

Фото © Reddit / Actually_an_otter

Фото © Reddit / Actually_an_otter

"Мой пёс прогрыз отверстие в полотенце и просунул в него голову. Теперь он носит его по дому как пончо"

Фото © Reddit / RedIceBreaker

Фото © Reddit / RedIceBreaker

"Она никогда и не думала, что втулка может дать сдачи..."

Фото © Reddit / jesst

Фото © Reddit / jesst

"Услышал, как что-то происходит на кухне, а затем крики, словно кого-то режут. Пришёл и увидел ЭТО. Коза застряла в моём мусорном баке..."

Фото © Reddit / spreiss

Фото © Reddit / spreiss

"Пришёл домой, а там повсюду лежал мусор. Что же, преступник пойман с поличным"

Фото © Reddit / tommybrand

Фото © Reddit / tommybrand

"Этот джентльмен был задержан сегодня при попытке взлома торгового автомата в средней школе Пайн-Риджа, США"

Фото © Reddit / VolusiaSheriff

Фото © Reddit / VolusiaSheriff

"Пёсели застряли в канализации, но, судя по их виду, они не очень обеспокоены"

Фото © Reddit / mag0802

Фото © Reddit / mag0802

"Этому ретриверу есть о чём подумать"

Фото © Reddit / Vtrin

Фото © Reddit / Vtrin

"Сладкая булочка застряла в пакете из-под булочек"

Фото © Reddit / boiledanda

Фото © Reddit / boiledanda

"Это имеют в виду люди, когда говорят, что их собака сломалась?"

Фото © Reddit / wideawaketheysleep

Фото © Reddit / wideawaketheysleep

"Утром отпустила собаку погулять по двору, но потом не смогла найти. Оказалось, эта путешественница вырыла туннель под детским домиком и застряла, пытаясь выбраться"

Фото © Reddit / rainbowtwist

Фото © Reddit / rainbowtwist

"Кажется, я застрял тут на все праздники"

Фото © Reddit / killerbunnyfamily

Фото © Reddit / killerbunnyfamily

"Мой кот сегодня застрял"

Фото © Reddit / shuji18

Фото © Reddit / shuji18

"Сегодня этот пушистый проказник застрял между окном и сеткой"

Фото © Reddit / ausfez

Фото © Reddit / ausfez

"Очередной провал. Пришлось вызывать спасателей и потратить много вкусняшек. Она не пострадала, но сейчас ей очень грустно и стыдно"

Фото © Reddit / tequila_mockingbirds

Фото © Reddit / tequila_mockingbirds

Судя по этим фотографиям, всем хозяевам домашних животных нужно быть готовыми к самым неожиданным выходкам питомцев. Ведь вариантов "ловушек" великое множество, отмечает Bored Panda.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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