НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

15 фото сумасшедших собак, у которых произошёл сбой в системе, и на это нельзя смотреть без слёз

Есть теория, что котов завезли на нашу планету инопланетяне. Что ж, судя по некоторым собакам, они тоже не из нашего мира. В подборке ниже — 15 странных собакенов, которые вас точно рассмешат.

10 октября, 12:00

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

"Кто-нибудь! Вы можете научить мою собаку, как ей нужно сидеть?"

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

"Прошу вашего внимания, собака моего детства — Злюка"

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

"Спираль Фисобаччи"

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

"Не знаю почему, но он постоянно так сидит!"

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

"Эта малышка даже не наша... Она прыгнула к нам в лодку из другой, заставила Тревора почесать ей пузико, а я уже через минуту после знакомства осталась без своей капитанской шляпы. Ну кто не любит собак?"

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

"Морда моего пёселя, когда он услышал, что я открыла пачку со вкусняшками"

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

"Он рыл эту нору годами. Кажется, он добился совершенства"

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

"Как любят дремать мои собаки. В эти моменты я к ним даже не подхожу"

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

"Эта громадина разбудила меня сегодня на прогулку в пять утра. Представляю вашему вниманию "прогулку"

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

"Они годами жили и спали в клетке, но недавно они повздорили, и я купила ещё одну. Вот что я наблюдаю сегодня"

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

"Он явно недоволен своим новым прикидом"

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

"Когда я выбирала собаку в приюте, мне сказали, что именно этот пёс не будет постоянно за мной таскаться. И вот что теперь я вижу каждое утро"

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

"В принципе, от людей особо не отличается"

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

"Стоит мне подойти к ней с кусачками для ногтей, как она принимает эту странную позу"

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

"Из десятков игрушек, которые я ему купил, он выбрал для игры мою кувалду"

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

Фото © Reddit / What's Wrong With Your Dog?

Судя по фотографиям из подборки выше, не только кошки достойны теории инопланетного происхождения. Ещё больше уморительных собакенов из другого мира — в сабреддите What's Wrong With Your Dog? ("Что не так с твоей собакой?").

15 фото уморительных собак, которые переосмыслили жизнь и решили, что они теперь кошки

15 фото уморительных собак, которые переосмыслили жизнь и решили, что они теперь кошки

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Рвут наших детей": В Казани бездомная собака напала на ребёнка и покусала лицо

вчера в 21:58

15 на первый взгляд обычных фотографий, которые с легкостью определят, есть ли у вас трипофобия

сегодня в 07:00

Супруги стали самыми молодыми бабушкой и дедушкой в Великобритании, и их возраст удивил всю страну

сегодня в 11:00

Щенки тибетского мастифа выросли настолько большими, что испуганные соседи путают их со львами

вчера в 14:00

Водителю оставалось лишь смеяться, когда он увидел, как белка подготовила его авто к зиме за 4 дня

сегодня в 10:00

Новости партнеров

Layer 1