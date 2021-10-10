15 фото сумасшедших собак, у которых произошёл сбой в системе, и на это нельзя смотреть без слёз
Есть теория, что котов завезли на нашу планету инопланетяне. Что ж, судя по некоторым собакам, они тоже не из нашего мира. В подборке ниже — 15 странных собакенов, которые вас точно рассмешат.
"Кто-нибудь! Вы можете научить мою собаку, как ей нужно сидеть?"
"Прошу вашего внимания, собака моего детства — Злюка"
"Спираль Фисобаччи"
"Не знаю почему, но он постоянно так сидит!"
"Эта малышка даже не наша... Она прыгнула к нам в лодку из другой, заставила Тревора почесать ей пузико, а я уже через минуту после знакомства осталась без своей капитанской шляпы. Ну кто не любит собак?"
"Морда моего пёселя, когда он услышал, что я открыла пачку со вкусняшками"
"Он рыл эту нору годами. Кажется, он добился совершенства"
"Как любят дремать мои собаки. В эти моменты я к ним даже не подхожу"
"Эта громадина разбудила меня сегодня на прогулку в пять утра. Представляю вашему вниманию "прогулку"
"Они годами жили и спали в клетке, но недавно они повздорили, и я купила ещё одну. Вот что я наблюдаю сегодня"
"Он явно недоволен своим новым прикидом"
"Когда я выбирала собаку в приюте, мне сказали, что именно этот пёс не будет постоянно за мной таскаться. И вот что теперь я вижу каждое утро"
"В принципе, от людей особо не отличается"
"Стоит мне подойти к ней с кусачками для ногтей, как она принимает эту странную позу"
"Из десятков игрушек, которые я ему купил, он выбрал для игры мою кувалду"
Судя по фотографиям из подборки выше, не только кошки достойны теории инопланетного происхождения. Ещё больше уморительных собакенов из другого мира — в сабреддите What's Wrong With Your Dog? ("Что не так с твоей собакой?").
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