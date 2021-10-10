15 фото сумасшедших собак, у которых произошёл сбой в системе, и на это нельзя смотреть без слёз

Есть теория, что котов завезли на нашу планету инопланетяне. Что ж, судя по некоторым собакам, они тоже не из нашего мира. В подборке ниже — 15 странных собакенов, которые вас точно рассмешат.