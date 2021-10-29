Минск может не выдать РФ водителя, возившего подозреваемого в убийстве семьи экс-банкира
По данным Лайфа, белорусские правоохранители обнаружили у мужчины травматический пистолет и начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Белоруссия может не выдать России водителя, с которым по территории республики передвигался подозреваемый в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи в Москве Андрей Скрипкин. По данным Лайфа, злоумышленников задержали вместе.
Российские оперативники должны прибыть в Витебск, чтобы решить вопрос об экстрадиции шофёра в РФ, однако с этим могут возникнуть проблемы. Уточняется, что при задержании у мужчины обнаружили травматический пистолет и начали проверку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконный оборот травматического оружия, включающий его хранение, перевозку или ношение, боеприпасов к нему".
Напомним, тела трёх человек, включая одного ребёнка, были обнаружены в московской квартире на Мосфильмовской улице 26 октября. Как сообщал Лайф, семья не выходила на связь с воскресенья, 24 октября. По предварительным данным, у восьмилетнего ребёнка перелом шеи, а у его родителей зафиксированы ножевые ранения. Убитыми оказались бывший топ-менеджер "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его жена и сын. Подозреваемый был задержан 27 октября в Белоруссии. Андрея Скрипкина заочно арестовали, а 28 октября должны были доставить на допрос в Москву. Однако его нашли мёртвым в ИВС в Витебске.
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