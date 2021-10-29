Минск может не выдать РФ водителя, возившего подозреваемого в убийстве семьи экс-банкира

Белоруссия может не выдать России водителя, с которым по территории республики передвигался подозреваемый в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи в Москве Андрей Скрипкин. По данным Лайфа, злоумышленников задержали вместе.

Российские оперативники должны прибыть в Витебск, чтобы решить вопрос об экстрадиции шофёра в РФ, однако с этим могут возникнуть проблемы. Уточняется, что при задержании у мужчины обнаружили травматический пистолет и начали проверку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконный оборот травматического оружия, включающий его хранение, перевозку или ношение, боеприпасов к нему".