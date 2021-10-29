82% россиян ждут Хэллоуина, чтобы отпраздновать самый мистический день в году. При этом любители тематических вечеринок готовы потратить на костюм и украшения в районе трёх-пяти тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ozon, данные есть в распоряжении Лайфа. На вопросы исследователей ответило более полутора тысяч респондентов.

Более половины участников опроса (65%) положительно отзываются о празднике и отмечают его изредка, по возможности. 17% респондентов каждый год устраивают тематические вечеринки или проводят этот день за просмотром фильмов ужасов. Каждый десятый опрошенный нейтрально относится к Хэллоуину и никак его не отмечает. При этом 5% россиян считают канун Дня всех святых "не нашим праздником".

Большинство желающих окунуться в пучину ужасов и веселья в настоящее время проживает в Воронеже. 25% местных жителей хорошо относятся к празднику и никогда его не пропускают. Их мнение разделяют нижегородцы (24%), самарцы (22%), омичи (22%) и петербуржцы (17%).

Самый популярный способ отметить Хэллоуин — устроить вечер ужасов с фильмами, музыкой и соответствующей атмосферой. Об этом рассказали 37% респондентов. Также опрошенные празднуют в офисе (19%), украшают дома тыквами, свечами и прочими атрибутами (18%), ходят на тематические вечеринки (17%), сами устраивают гулянки в честь Хэллоуина (16%) и посещают квесты (15%).

30% любителей переодеваний и карнавалов среди опрошенных наряжаются в костюмы киногероев, мистических персонажей (24%) и хэллоуинских монстров (15%). Также каждый пятый респондент приобретает аксессуары вроде шляп, волшебных палочек и запасается свечами, а каждый шестой покупает специальные грим или косметику. Особой популярностью это пользуется среди жителей Челябинска (23%), Казани (22%) и Новосибирска (21%). Каждый седьмой участник опроса организовывает вечеринку, а каждый восьмой заказывает костюм у швеи или покупает предметы декора для украшения дома. При этом каждый девятый респондент даже выращивает к этому дню тыкву.

Более половины опрошенных (51%) россиян приобретают всё к празднику на маркетплейсах, а супермаркеты посещает лишь 21%. По данным Ozon, в октябре продажи карнавальных аксессуаров, среди которых волшебные палочки, вампирские клыки и прочее, выросли в 2,4 раза по сравнению с сентябрём, а спрос на аквагрим и временные тату увеличился почти вдвое. В топе самых продаваемых на маркетплейсе товаров в октябре оказались детские костюмы на Хэллоуин (накидки и колпаки), карнавальные плащи Графа Дракулы и мантии Гарри Поттера.

Согласно опросу, на празднование Хэллоуина и подготовку к нему 36% россиян тратят три-пять тысяч рублей, а 28% готовы отдать не более одной-трёх тысяч рублей. 16% респондентов считают траты в пять тысяч рублей и более приемлемыми, а около 1% из них Хэллоуин обходится более чем в 20 тысяч рублей.