Аналитики выяснили, какую подработку чаще всего выбирают россияне
Оказалось, что для дополнительного заработка специалисты выбирают не только свою профессию, но и совершенно неожиданные сферы.
Фото © Pixabay
Сервисы "VK Работа" и "Юла" выяснили, кем подрабатывают представители рабочих профессий, какие услуги они предлагают и какую надбавку к своей зарплате получают благодаря такой работе. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.
Популярной подработкой среди менеджеров оказалась сфера красоты: маникюр, педикюр и парикмахерские услуги. Ежемесячная надбавка к их зарплате составила 29% (9100 рублей). Причём менеджеры в Краснодарском крае больше идут на такие подработки, как доставка грузов (курьером или дальнобойщиком). Они получают дополнительно около 18% от зарплаты в регионе (5500 рублей).
Кассиры чаще всего выбирают в качестве подработки проведение ремонтных работ: поклейку обоев, натягивание потолков и проверку сантехники. Надбавка к собственной зарплате составляет 7800 рублей (30%). При этом в Свердловской области популярной подработкой среди кассиров является продажа изготовленных вручную изделий, в том числе игрушек и украшений. Их дополнительный доход увеличивается на 3500 рублей (15%).
А вот специалисты по ремонтным работам в основном для дополнительного заработка предоставляют свои услуги в качестве мастеров на час либо же не меняют сферу деятельности. Так же поступают и уборщики. А кондитеры подрабатывают поварами.
Самый высокий заработок благодаря подработке в среднем по всей России получают охранники, кладовщики и водители — 24 700, 12 200 и 10 600 рублей соответственно. Причём водители чаще всего заняты перевозом грузов или курьерскими услугами, а охранники выбирают сферу ремонта.
С 1 ноября изменится оплата труда: Кого ждёт взрывной рост зарплат и сколько можно получить за нерабочие дни
Кроме того, аналитики заметили и необычные сочетания основной работы и подработки. Например, бариста для получения дополнительного заработка заняты сборкой и ремонтом компьютеров, телефонов и бытовой техники. Их ежемесячная надбавка составляет 7% от зарплаты (2200 рублей). А упаковщики в свободное время организуют различные праздники и события, выступают в качестве тамады и помогают в оформлении мероприятий. Так, их дополнительных доход составляет 20% (9000 рублей).
Ранее россияне старше 45 лет рассказали, какую работу предпочитают. Согласно результатам опроса, 51% сотрудников в таком возрасте трудятся в режиме частичной занятости.
Комментариев: 0