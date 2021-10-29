Аналитики выяснили, какую подработку чаще всего выбирают россияне

Сервисы "VK Работа" и "Юла" выяснили, кем подрабатывают представители рабочих профессий, какие услуги они предлагают и какую надбавку к своей зарплате получают благодаря такой работе. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Популярной подработкой среди менеджеров оказалась сфера красоты: маникюр, педикюр и парикмахерские услуги. Ежемесячная надбавка к их зарплате составила 29% (9100 рублей). Причём менеджеры в Краснодарском крае больше идут на такие подработки, как доставка грузов (курьером или дальнобойщиком). Они получают дополнительно около 18% от зарплаты в регионе (5500 рублей).

Кассиры чаще всего выбирают в качестве подработки проведение ремонтных работ: поклейку обоев, натягивание потолков и проверку сантехники. Надбавка к собственной зарплате составляет 7800 рублей (30%). При этом в Свердловской области популярной подработкой среди кассиров является продажа изготовленных вручную изделий, в том числе игрушек и украшений. Их дополнительный доход увеличивается на 3500 рублей (15%).

А вот специалисты по ремонтным работам в основном для дополнительного заработка предоставляют свои услуги в качестве мастеров на час либо же не меняют сферу деятельности. Так же поступают и уборщики. А кондитеры подрабатывают поварами.

Самый высокий заработок благодаря подработке в среднем по всей России получают охранники, кладовщики и водители — 24 700, 12 200 и 10 600 рублей соответственно. Причём водители чаще всего заняты перевозом грузов или курьерскими услугами, а охранники выбирают сферу ремонта.

Кроме того, аналитики заметили и необычные сочетания основной работы и подработки. Например, бариста для получения дополнительного заработка заняты сборкой и ремонтом компьютеров, телефонов и бытовой техники. Их ежемесячная надбавка составляет 7% от зарплаты (2200 рублей). А упаковщики в свободное время организуют различные праздники и события, выступают в качестве тамады и помогают в оформлении мероприятий. Так, их дополнительных доход составляет 20% (9000 рублей).