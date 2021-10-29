Суд приговорил блогера Пыжа к пяти годам колонии за незаконный доступ к гостайне

Мосгорсуд приговорил известного питерского блогера, автора YouTube-канала Urbanturizm Андрея Пыжа к пяти годам исправительной колонии общего режима. Его признали виновным в получении информации о засекреченных московских подземных объектах, составляющей государственную тайну.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, следствием было установлено, что 37-летний Пыж являлся участником так называемого диггерского сообщества — его члены исследуют подземные объекты.

"В период с декабря 2018 года по август 2020 года злоумышленник незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в московском регионе", — добавили в прокуратуре.

Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.