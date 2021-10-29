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Суд приговорил блогера Пыжа к пяти годам колонии за незаконный доступ к гостайне

Следствие установило, что данные о технических системах и конструктивных особенностях московских режимных объектов ютубер получал с декабря 2018-го по август 2020 года.

29 октября, 10:36
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo185749473_322767351" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Няшный</a></p>

Фото © VK / Андрей Няшный

Мосгорсуд приговорил известного питерского блогера, автора YouTube-канала Urbanturizm Андрея Пыжа к пяти годам исправительной колонии общего режима. Его признали виновным в получении информации о засекреченных московских подземных объектах, составляющей государственную тайну.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, следствием было установлено, что 37-летний Пыж являлся участником так называемого диггерского сообщества — его члены исследуют подземные объекты.

"В период с декабря 2018 года по август 2020 года злоумышленник незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в московском регионе", — добавили в прокуратуре.

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Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.

Пыж популярен благодаря репортажам из заброшенных зданий, городов и полусекретных объектов. На его канал в "Ютубе" подписано более 800 тысяч человек. Как сообщал Лайф, по делу о незаконном доступе к гостайне блогера арестовали в августе 2020 года.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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