Песков ответил на статью главы КС фразой "Пандемия убивает"

Пандемия коронавируса неизбежно приводит к поражению граждан в ряде прав, и это необходимо свести к минимуму. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Конституционного суда Валерия Зорькина об опасности нарушений прав граждан в период пандемии.

"Конечно же, она (пандемия коронавируса. — Прим. Лайфа) так или иначе де-факто приводит к поражению граждан в некоторых свободах неминуемо. Потому что речь идёт об угрозе жизни, эта пандемия убивает, и, конечно, очень важно сделать всё, чтобы минимизировать это поражение в правах", — сказал журналистам представитель Кремля.