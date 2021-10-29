Песков ответил на статью главы КС фразой "Пандемия убивает"
При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что крайне важно сделать всё, чтобы минимизировать поражение граждан в правах.
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Пандемия коронавируса неизбежно приводит к поражению граждан в ряде прав, и это необходимо свести к минимуму. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Конституционного суда Валерия Зорькина об опасности нарушений прав граждан в период пандемии.
"Конечно же, она (пандемия коронавируса. — Прим. Лайфа) так или иначе де-факто приводит к поражению граждан в некоторых свободах неминуемо. Потому что речь идёт об угрозе жизни, эта пандемия убивает, и, конечно, очень важно сделать всё, чтобы минимизировать это поражение в правах", — сказал журналистам представитель Кремля.
Ранее глава КС заявил о необходимости вводить соразмерные ограничения при пандемиях и ЧС. В частности, Валерий Зорькин отметил, что в условиях кризиса у государственной власти "возникает большой соблазн" пойти по пути ограничения прав граждан ради общего блага, но этот путь не всегда правильный.
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