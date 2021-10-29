В Кремле не следят за делом калининградского врача Сушкевич
Этого вопроса нет в повестке дня, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Фадеичев
В Кремле не следят за делом врача-неонатолога Элины Сушкевич, обвиняемой в смерти младенца в роддоме в Калининграде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это не вопрос нашей повестки дня", — сказал он журналистам.
Напомним, бывшей исполняющей обязанности главного врача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой ранее было предъявлено обвинение по статье "Организация убийства малолетнего" и "Превышение должностных полномочий", а анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич — "Умышленное убийство малолетнего". По версии следствия, в ноябре 2018 года Белая, будучи и.о. главврача роддома № 4, приказала ввести смертельную дозу препарата "Магния сульфат" глубоко недоношенному младенцу. Малыш родился с массой тела 700 граммов и якобы, по мнению медиков, не выжил бы. Поэтому, как полагает следствие, Белая и Сушкевич решили не портить статистику роддома и убили ребёнка.
В июне 2020 года Бастрыкин поручил изучить дело медиков, а в июле заявлял, что в нём найдены доказательства совершённого убийства. Однако в декабре 2020 года присяжные вынесли оправдательный приговор. Коллегия сочла недоказанным, что новорождённому вводили сульфат магния. Во время следствия врачи находились под домашним арестом. Сушкевич после завершения судебных разбирательств вернулась на работу в перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома № 4. Прокуратура обжаловала приговор, в конце мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. 4 октября Московский областной суд арестовал Сушкевич и Белую до 4 января. А 27 октября первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение законным.
Комментариев: 0