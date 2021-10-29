В Кремле не следят за делом калининградского врача Сушкевич

В Кремле не следят за делом врача-неонатолога Элины Сушкевич, обвиняемой в смерти младенца в роддоме в Калининграде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, бывшей исполняющей обязанности главного врача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой ранее было предъявлено обвинение по статье "Организация убийства малолетнего" и "Превышение должностных полномочий", а анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич — "Умышленное убийство малолетнего". По версии следствия, в ноябре 2018 года Белая, будучи и.о. главврача роддома № 4, приказала ввести смертельную дозу препарата "Магния сульфат" глубоко недоношенному младенцу. Малыш родился с массой тела 700 граммов и якобы, по мнению медиков, не выжил бы. Поэтому, как полагает следствие, Белая и Сушкевич решили не портить статистику роддома и убили ребёнка.