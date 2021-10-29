В Кремле поделились ожиданиями от саммита G20
Президент России Владимир Путин 30 и 31 октября примет участие в мероприятиях в режиме онлайн.
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В Кремле ожидают, что на саммите G20 30–31 октября удастся сопоставить позиции стран по основным мировым проблемам и вызовам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К сожалению, формат видеоконференции не позволяет провести двусторонние встречи, что обычно происходит на полях, но само по себе сопоставление позиций сторон по основным проблемам, [его] значение трудно переоценить", — отметил представитель Кремля. — "От "Двадцатки" всегда ожидания одни, "Двадцатка" — это наиболее компетентный и представительный формат международного взаимодействия".
Ранее в Кремле обсудили вопросы подготовки предстоящей 30–31 октября 2021 года в Риме встречи "Группы двадцати". Владимир Путин дал высокую оценку проводимой итальянским председательством работе по линии этого объединения и сообщил о своей готовности принять участие в саммите по видеосвязи. Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер пообщается с коллегами по G20 в режиме онлайн.
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