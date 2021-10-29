Песков: Переговоры с Молдавией по газу никак не влияют на имидж России и "Газпрома"

Переговоры с Молдавией по газу никак не влияют на внешнеполитический имидж России и "Газпрома". Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что это никак не сказывается на внешнеполитическом имидже России", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что к имиджу "Газпрома" эта ситуация также не имеет никакого отношения, поскольку переговоры с Молдавией — это абсолютно коммерческий вопрос, ведь "Газпром" не может работать себе в убыток и прощать долги.