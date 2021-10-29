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Песков: Переговоры с Молдавией по газу никак не влияют на имидж России и "Газпрома"

В Кремле отметили, что этот вопрос имеет коммерческий характер, ведь "Газпром" не может работать себе в убыток и прощать долги.

29 октября, 10:03
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Переговоры с Молдавией по газу никак не влияют на внешнеполитический имидж России и "Газпрома". Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что это никак не сказывается на внешнеполитическом имидже России", сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что к имиджу "Газпрома" эта ситуация также не имеет никакого отношения, поскольку переговоры с Молдавией — это абсолютно коммерческий вопрос, ведь "Газпром" не может работать себе в убыток и прощать долги.

"Имидж "Газпрома" великолепен. Вы все слышали и знаете неоднократно озвученные за последние несколько недель заявления европейских лидеров, руководителей компаний-контрагентов о том, что "Газпром" точно выполняет все взятые на себя обязательства", — отметил он.

В Молдавии рассказали, что уже третий день ищут "точку соприкосновения" с "Газпромом"

В Молдавии рассказали, что уже третий день ищут "точку соприкосновения" с "Газпромом"

Напомним, 22 октября в Молдавии ввели режим ЧП из-за дефицита газа. Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что это техническая процедура, необходимая для выделения денег на покупку топлива из альтернативных источников. В "Газпроме" тем временем предупредили, что могут прекратить поставки газа в республику с декабря, если страна не погасит долг в размере 709 миллионов долларов. При этом в Молдавии уже запланировали провести независимый аудит задолженности.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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