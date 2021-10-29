НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Молдавии рассказали, что уже третий день ищут "точку соприкосновения" с "Газпромом"

Отмечается, что Кишинёв озвучил российской стороне свою позицию: власти республики хотят подписать контракт примерно на таких же условиях, какие были раньше.

29 октября, 09:22
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SpinuAndreiMD/photos/pcb.7078618638830491/7078618002163888" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Спыну</a></p>

Фото © Facebook / Андрей Спыну

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну написал в "Фейсбуке", что уже третий день в Санкт-Петербурге продолжаются переговоры с "Газпромом", на которых стороны пытаются найти "точку соприкосновения".

"Дискуссии носят конструктивный характер, прилагаем интенсивные усилия, чтобы найти точку соприкосновения интересов обеих сторон", — отметил Спыну.

Санду назвала виновников газового кризиса в Молдавии

Санду назвала виновников газового кризиса в Молдавии

Политик добавил, что Кишинёв озвучил российской стороне свою позицию. Так, Молдавия хочет подписать контракт примерно на тех же условиях, какие были раньше. Кроме того, в республике считают, что обсуждение выплаты исторического долга возможно после аудита. Спыну отметил, что власти не хотят выбирать между "дешёвым газом" и близкими отношениями с ЕС. Однако, если соглашения не будет, Кишинёву понадобится 800 миллионов евро на импорт энергоносителей и без помощи европейских партнёров страна не справится.

Напомним, 22 октября в Молдавии ввели режим ЧП из-за дефицита газа. Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что это техническая процедура, необходимая для выделения денег на покупку топлива из альтернативных источников. В "Газпроме" тем временем предупредили, что могут прекратить поставки газа в республику с декабря, если страна не погасит долг в размере 709 миллионов долларов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1