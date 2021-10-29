Вторая нитка "Северного потока – 2" может быть заполнена газом до конца года

Вторая нитка трубопровода "Северный поток – 2" может быть заполнена газом до конца года. Об этом сообщил глава австрийской OMV Альфред Штерн.

"Первая нитка была заполнена газом, поэтому она уже готова к запуску. Оператор проекта также рассчитывает, что до конца года вторая нитка также будет заполнена газом", — цитирует его ТАСС.