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Вторая нитка "Северного потока – 2" может быть заполнена газом до конца года

По словам главы OMV, проект может внести важный вклад в разнообразие европейской газовой инфраструктуры и помочь ребалансировать спрос и предложение.

29 октября, 09:13
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Вторая нитка трубопровода "Северный поток – 2" может быть заполнена газом до конца года. Об этом сообщил глава австрийской OMV Альфред Штерн.

"Первая нитка была заполнена газом, поэтому она уже готова к запуску. Оператор проекта также рассчитывает, что до конца года вторая нитка также будет заполнена газом", — цитирует его ТАСС.

В Бундестаге Германии настаивают на скорейшем запуске "Северного потока – 2"

В Бундестаге Германии настаивают на скорейшем запуске "Северного потока – 2"

Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. При этом президент РФ Владимир Путин отмечал, что работа по заполнению второй нитки будет завершена в середине или в конце декабря текущего года. При этом, по его словам, Россия готова начать поставки газа на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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