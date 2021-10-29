Уголовное дело завели после задержания депутата Рашкина, попавшегося с тушей лося в авто

Уголовное дело о незаконной охоте возбуждено после остановки автомобиля депутата Госдумы Валерия Рашкина, который в багажнике вёз тушу лося. Об этом сообщает МВД по Саратовской области.

Отмечается, что ночью 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе, куда отправился участковый совместно с представителем комитета охотничьего хозяйства и рыболовства. На месте и был обнаружен автомобиль Рашкина, а сам парламентарий в нетрезвом виде находился за рулём.

"При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови", — говорится в записи.

Сейчас правоохранители уточняют, не Рашкин ли с другом застрелили животное. В рамках расследования возбуждено уголовное дело.