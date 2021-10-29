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Уголовное дело завели после задержания депутата Рашкина, попавшегося с тушей лося в авто

В полицию поступил сигнал о выстрелах, после чего на место отправился участковый в сопровождении представителей комитета охотничьего хозяйства. Они и обнаружили автомобиль с коммунистом.

29 октября, 09:09
<p>Фото © Telegram-канал <a href="https://t.me/shot_shot/31740" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © Telegram-канал SHOT

Уголовное дело о незаконной охоте возбуждено после остановки автомобиля депутата Госдумы Валерия Рашкина, который в багажнике вёз тушу лося. Об этом сообщает МВД по Саратовской области.

Отмечается, что ночью 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе, куда отправился участковый совместно с представителем комитета охотничьего хозяйства и рыболовства. На месте и был обнаружен автомобиль Рашкина, а сам парламентарий в нетрезвом виде находился за рулём.

"При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови", — говорится в записи.

"Валерий, как же так получилось?": Опубликовано видео с депутатом Рашкиным после того, как он попался с тушей лося в авто

"Валерий, как же так получилось?": Опубликовано видео с депутатом Рашкиным после того, как он попался с тушей лося в авто

Сейчас правоохранители уточняют, не Рашкин ли с другом застрелили животное. В рамках расследования возбуждено уголовное дело.

Напомним, белый "ларгус", оформленный на Саратовское областное отделение КПРФ, остановили сотрудники местного охотнадзора. Управлял "Ладой" сам депутат-коммунист Валерий Рашкин, вместе с ним ехал его товарищ. Парламентарий уверял, что они обнаружили убитого лося, решили разделать и увезти с собой. Оба подтвердили, что понимают незаконность своих действий. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи лося составляет 240 тысяч рублей, если убит самец, и 400 тысяч, если убита самка.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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