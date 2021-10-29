Генерал-майор ВДВ в отставке Белянин покончил с собой
В последнее время он страдал от тяжёлого заболевания, указали в правоохранительных органах.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Генерал-майор в отставке, бывший первый заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск Анатолий Белянин покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Белянин совершил суицид в своей квартире в Ивантеевке. Он тяжело болел в последнее время", — заявил собеседник агентства.
Отмечается, что в 90-е годы Белянин проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Как указывает РИА ФАН со ссылкой на представителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольгу Врадий, следователи начали проверку по факту гибели военного.
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