Российское движение школьников в нерабочие дни проведёт онлайн-интенсив "Каникулы с РДШ"
Для ребят подготовили 10 тематических направлений и спецзадания по ним. Учащихся ждут не только мастер-классы, конкурсы, прямые эфиры, но и подарки.
Фото © Pixabay
Фото © VK / skm_rus
Что делать тем школьникам, кто уже устал смотреть сториз в "Инстаграме" и проходить тесты "Кто ты из Гарри Поттера?", в период нерабочих дней? Участвовать во всероссийском онлайн-интенсиве "Каникулы с РДШ", который в период с 30 октября по 7 ноября проведёт Российское движение школьников. Присоединиться к нему могут все учащиеся в возрасте от восьми лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте рдш.рф, затем выбрать одно из десяти направлений и подать заявку, а затем начать выполнять задания в любой день до 5 ноября включительно.
В разделе "Номинации" представлены следующие направления: спортивные и творческие каникулы, экоканикулы, каникулы с шеф-поваром, с наукой, военно-патриотические, для краеведов, киберканикулы и медиаканикулы, а также "добро не уходит на каникулы". Кроме участия в викторине школьники смогут общаться с единомышленниками со всей страны, будут вовлечены в мастер-классы, конкурсы, прямые эфиры.
8 ноября в группе РДШ в соцсети "ВКонтакте" будут размещены имена ста самых активных участников онлайн-марафона, эти ребята получат призы.
Ранее в Министерстве просвещения рассказали, введут ли удалёнку после каникул. Во многих российских школах обучение из-за коронавируса свернули даже раньше внеплановых нерабочих дней, которые начинаются с 30 октября и продлятся до 7 ноября.
Комментариев: 0