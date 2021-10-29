Российское движение школьников в нерабочие дни проведёт онлайн-интенсив "Каникулы с РДШ"

Что делать тем школьникам, кто уже устал смотреть сториз в "Инстаграме" и проходить тесты "Кто ты из Гарри Поттера?", в период нерабочих дней? Участвовать во всероссийском онлайн-интенсиве "Каникулы с РДШ", который в период с 30 октября по 7 ноября проведёт Российское движение школьников. Присоединиться к нему могут все учащиеся в возрасте от восьми лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте рдш.рф, затем выбрать одно из десяти направлений и подать заявку, а затем начать выполнять задания в любой день до 5 ноября включительно.