Путин обсудит восстановление мировой экономики и цифровую трансформацию на саммите G20
Отмечается, что особое внимание глава государства уделит вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения, а также проведения всеобщей иммунизации.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин 30 и 31 октября примет участие в мероприятиях саммита "Большой двадцатки" (G20) в режиме онлайн. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации", — говорится в релизе.
Уточняется, что глава государства также обсудит с коллегами по G20 проблематику борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды, а также перехода к низкоуглеродной экономике.
Ранее Лайф сообщал, что в Кремле обсудили вопросы подготовки предстоящей 30–31 октября 2021 года в Риме встречи на высшем уровне "Группы двадцати". Владимир Путин дал высокую оценку проводимой итальянским председательством работе по линии этого объединения и сообщил о своей готовности принять участие в саммите по видеосвязи.
Напомним, саммит "Большой двадцатки" (G20) состоится 30–31 октября в Риме. Он станет первым для президента США Джо Байдена, нового канцлера Германии и нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
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