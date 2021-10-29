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Путин обсудит восстановление мировой экономики и цифровую трансформацию на саммите G20

Отмечается, что особое внимание глава государства уделит вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения, а также проведения всеобщей иммунизации.

29 октября, 09:20
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66905/photos/66806" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 30 и 31 октября примет участие в мероприятиях саммита "Большой двадцатки" (G20) в режиме онлайн. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации", — говорится в релизе.

В Кремле подтвердили, что Путин будет участвовать в саммите G20 в режиме онлайн

В Кремле подтвердили, что Путин будет участвовать в саммите G20 в режиме онлайн

Уточняется, что глава государства также обсудит с коллегами по G20 проблематику борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды, а также перехода к низкоуглеродной экономике.

Ранее Лайф сообщал, что в Кремле обсудили вопросы подготовки предстоящей 30–31 октября 2021 года в Риме встречи на высшем уровне "Группы двадцати". Владимир Путин дал высокую оценку проводимой итальянским председательством работе по линии этого объединения и сообщил о своей готовности принять участие в саммите по видеосвязи.


Напомним, саммит "Большой двадцатки" (G20) состоится 30–31 октября в Риме. Он станет первым для президента США Джо Байдена, нового канцлера Германии и нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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