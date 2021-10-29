Путин обсудит восстановление мировой экономики и цифровую трансформацию на саммите G20

Президент России Владимир Путин 30 и 31 октября примет участие в мероприятиях саммита "Большой двадцатки" (G20) в режиме онлайн. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации", — говорится в релизе.

Уточняется, что глава государства также обсудит с коллегами по G20 проблематику борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды, а также перехода к низкоуглеродной экономике.