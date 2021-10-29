Песков: Дефицит антиковидных вакцин в регионах ликвидируют в самые сжатые сроки
Хотелось бы, чтобы вакцинация проходила "ритмично" и в процессе не возникало проблем с количеством препаратов, отметил представитель Кремля.
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Нехватка антиковидных препаратов для вакцинации в некоторых регионах России является краткосрочной и будет устранена очень быстро. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения от том, что в субъектах РФ возник дефицит вакцины.
"Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы. <...> Всё налажено, всё отлажено. И в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован", — отметил Песков.
Он добавил, что к нехватке препаратов для инъекций от коронавируса ведёт "скачкообразный ход" процесса вакцинации.
Ранее Лайф рассказывал, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России поднялся до 46,8%. На сегодняшний день проведено более 50,9 млн полных циклов вакцинации от коронавирусной инфекции.
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