Песков: Дефицит антиковидных вакцин в регионах ликвидируют в самые сжатые сроки

Нехватка антиковидных препаратов для вакцинации в некоторых регионах России является краткосрочной и будет устранена очень быстро. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения от том, что в субъектах РФ возник дефицит вакцины.

"Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы. <...> Всё налажено, всё отлажено. И в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован", — отметил Песков.

Он добавил, что к нехватке препаратов для инъекций от коронавируса ведёт "скачкообразный ход" процесса вакцинации.