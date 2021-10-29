Психолог объяснил, почему люди раздражаются из-за скрипа пенопласта

Мизофония — неприязнь к различным звукам — возникает у человека, когда он отторгает какие-либо раздражающие пороговые сигналы. Психолог Эльдар Осипов в беседе с "Москвой 24" объяснил, что это может быть связано с травмирующим событием или множеством событий, которые повлияли на психику человека.

"Обычно это множество событий, может, даже не связанных между собой и абсолютно непохожих по своему проявлению или содержанию на структуру поведения, в которую выливается травма", — рассказал специалист.

По его словам, эти события могли произойти в разное время. Например, в первый год ребёнка могло случиться что-то, а затем через два года. Поскольку малыш не получил психологическую поддержку от родителей по какой-либо причине, он не смог пережить этот инцидент самостоятельно. В результате для человека становится ситуация болезненной, а их множество "формирует домен различных историй, который потом выливается в паттерн (модель поведения)". Так появляется мизофония. Она становится связующим способом для взаимодействия с окружающим миром.

Кроме того, Эльдар Осипов рассказал, что некоторые звуки могут быть противны людям из-за тембра, который "нетипичен для восприятия психическим аппаратом". Например, многие не любят звук скрипа пенопласта. Также, по словам психолога, мизофония может объясняться тем, что "по причине высокой тембровой интенсивности звуков затрагивается эмоциональная природа человека".