"Закон один для всех": Хинштейн считает, что депутатский статус не спасёт Рашкина от наказания

Как отметил парламентарий, коммунисту придётся ответить как за незаконную охоту, так и за отказ от медосвидетельствования. При этом ни о какой "защите чести мундира" разговора не будет.