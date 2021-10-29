"Закон один для всех": Хинштейн считает, что депутатский статус не спасёт Рашкина от наказания
Как отметил парламентарий, коммунисту придётся ответить как за незаконную охоту, так и за отказ от медосвидетельствования. При этом ни о какой "защите чести мундира" разговора не будет.
Фото © VK / Валерий Рашкин
Если следствие установит, что депутат Государственной думы Валерий Рашкин, попавшийся с тушей лося в авто, был причастен к незаконной охоте, тогда станет вопрос о снятии неприкосновенности с парламентария. Об этом Лайфу рассказал председатель думского Комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Для этого путь только один — представление генерального прокурора в ГД о снятии неприкосновенности. Не могу говорить за всю Госдуму, но уверен, что подавляющее число коллег, по крайней мере фракция "Единой России", отреагирует должным образом. И ни о какой защите чести мундира здесь разговора вести не будут. Закон один для всех, и все должны отвечать безотносительно к своей должности", — отметил парламентарий в беседе с Лайфом.
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По словам Хинштейна, Рашкину придётся ответить и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Собеседник напомнил, что это административно наказуемое деяние, которое должно повлечь за собой лишение водительских прав и крупный штраф.
"Поэтому, как мне представляется, сейчас это не вопрос для Комиссии ГД по этике, а для правоохранительных органов. При этом статус Рашкина как спецсубъекта не может и не должен стать препятствием для объективного и всестороннего разбирательства", — заключил парламентарий.
Напомним, белый "ларгус", оформленный на Саратовское областное отделение КПРФ, остановили сотрудники местного охотнадзора. Управлял "Ладой" сам депутат-коммунист Валерий Рашкин, вместе с ним ехал его товарищ. Парламентарий уверял, что они обнаружили убитого лося, решили разделать и увезти с собой. Оба подтвердили, что понимают незаконность своих действий. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи лося составляет 240 тысяч рублей, если убит самец, и 400 тысяч, если убита самка. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.
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