В Госдуме готовы рассмотреть инцидент с депутатом Рашкиным, попавшимся с тушей лося в авто
Однако на данный момент никаких обращений по поводу происшествия пока не поступало, отметила член Комиссии по вопросам депутатской этики Елена Драпеко.
Фото © VK / Валерий Рашкин
В думской Комиссии по вопросам депутатской этики Лайфу прокомментировали инцидент с задержанием под Саратовом депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, попавшегося с тушей лося в автомобиле. Там отметили, что в скором времени парламентарии готовы рассмотреть происшествие, однако на данный момент никаких обращений по этому поводу не поступало.
"Если будет обращение, то, безусловно, будем рассматривать [инцидент с Рашкиным]. Обращение на самом деле может быть от любой организации, но пока не было ничего", — отметила депутат Госдумы, член комиссии Елена Драпеко.
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Парламентарий добавила, что сейчас депутаты Госдумы находятся на вынужденных каникулах из-за введения режима нерабочих дней в Москве, первое заседание комиссии пройдёт 9 ноября.
Напомним, белый "ларгус", оформленный на Саратовское областное отделение КПРФ, остановили сотрудники местного охотнадзора. Управлял "Ладой" сам депутат-коммунист Валерий Рашкин, вместе с ним ехал его товарищ. Парламентарий уверял, что они обнаружили убитого лося, решили разделать и увезти с собой. Оба подтвердили, что понимают незаконность своих действий. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи лося составляет 240 тысяч рублей, если убит самец, и 400 тысяч, если убита самка. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.
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