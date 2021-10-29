В Госдуме готовы рассмотреть инцидент с депутатом Рашкиным, попавшимся с тушей лося в авто

В думской Комиссии по вопросам депутатской этики Лайфу прокомментировали инцидент с задержанием под Саратовом депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, попавшегося с тушей лося в автомобиле. Там отметили, что в скором времени парламентарии готовы рассмотреть происшествие, однако на данный момент никаких обращений по этому поводу не поступало.

"Если будет обращение, то, безусловно, будем рассматривать [инцидент с Рашкиным]. Обращение на самом деле может быть от любой организации, но пока не было ничего", — отметила депутат Госдумы, член комиссии Елена Драпеко.

Парламентарий добавила, что сейчас депутаты Госдумы находятся на вынужденных каникулах из-за введения режима нерабочих дней в Москве, первое заседание комиссии пройдёт 9 ноября.