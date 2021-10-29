В Бурятии разгромили ячейку праворадикалов, готовивших акции против органов власти

ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки праворадикальной направленности, которая готовила акции против органов государственной власти. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

"Задержаны лица, организовавшие на территории региона экстремистское сообщество праворадикальной направленности в целях реализации акций прямого действия в отношении представителей органов государственной власти, правоохранительных структур, а также выходцев из стран Центральной Азии, проживающих в регионе, и отдельных социальных групп", — говорится в сообщении.

В деятельность группировки втягивались представители молодёжи. На организатора и трёх активных участников заведено уголовное дело по статье "Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе", им грозит до десяти лет тюрьмы.

А ранее ФСБ пресекла во Владимирской области деятельность ячейки террористической организации "Катиба таухид валь-джихад"*. В ней состояли выходцы одной из центральноазиатских республик, они вовлекали жителей России в структуру группировки, призывали "к осуществлению террористической деятельности и ресурсному обеспечению терроризма".