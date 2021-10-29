В Верховной раде объявили об остановке поставок энергетического угля из России

Глава Комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля на Украину. Такой пост появился в его Telegram-канале в пятницу. По словам депутата, это "очень похоже на энергетическую войну".

"Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и компания "Технова" (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)", — добавил Герус.

Ранее депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что импорт электроэнергии из России и Белоруссии "убивает" энергетическую систему Украины. Из-за провала в вопросе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий ситуация с электричеством в Незалежной является катастрофической, считает она.