В Оренбуржье снижают коечный фонд из-за улучшения ситуации с ковидом

В связи с улучшением ситуации с коронавирусом в Оренбургской области власти начали сокращать развёрнутый коечный фонд. Об этом сообщила вице-губернатор, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Как она заметила в прямом эфире в "Инстаграме", за последние три недели наблюдается существенное улучшение эпидемиологической ситуации как по ОРВИ, так и по ковиду. Кроме того, если в сентябре число ежедневных госпитализаций составляло 500, то на сегодняшний день не превышает 300, уточнила министр.

"У нас третью неделю сокращается число пациентов, которые находятся на койках и поступают на койки. У нас был развёрнут коечный фонд — пять тысяч коек, сегодня мы его уже сокращаем", — сказала Савинова.

Министр уточнила, что на утро 29 октября в госпиталях находится 4200 человек, а свободными остаются 800 коек. При этом она заметила, что число вызовов скорой помощи и госпитализированных пациентов не стало нормальным, а лишь приобрело тенденцию на снижение. Савинова указала на необходимость продолжать носить маски и вакцинироваться.