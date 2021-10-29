В Оренбуржье снижают коечный фонд из-за улучшения ситуации с ковидом
При этом министр здравоохранения региона уточнила, что число вызовов скорой помощи и госпитализированных пациентов не стало нормальным, а лишь приобрело тенденцию на снижение.
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В связи с улучшением ситуации с коронавирусом в Оренбургской области власти начали сокращать развёрнутый коечный фонд. Об этом сообщила вице-губернатор, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
Как она заметила в прямом эфире в "Инстаграме", за последние три недели наблюдается существенное улучшение эпидемиологической ситуации как по ОРВИ, так и по ковиду. Кроме того, если в сентябре число ежедневных госпитализаций составляло 500, то на сегодняшний день не превышает 300, уточнила министр.
"У нас третью неделю сокращается число пациентов, которые находятся на койках и поступают на койки. У нас был развёрнут коечный фонд — пять тысяч коек, сегодня мы его уже сокращаем", — сказала Савинова.
Министр уточнила, что на утро 29 октября в госпиталях находится 4200 человек, а свободными остаются 800 коек. При этом она заметила, что число вызовов скорой помощи и госпитализированных пациентов не стало нормальным, а лишь приобрело тенденцию на снижение. Савинова указала на необходимость продолжать носить маски и вакцинироваться.
Ранее врач-психиатр Андрей Назаров предупредил переболевших ковидом россиян о новой угрозе. Он призвал не искать решение проблемы в Интернете, а обращаться за помощью к специалистам.
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