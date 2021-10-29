"Фиорентина" может зимой отдать Кокорина в аренду
Фото © ФК "Фиорентина"
За итальянскую команду экс-игрок сборной России провёл семь встреч без голов и результативных передач.
Российский нападающий Александр Кокорин может покинуть "Фиорентину" в ходе зимнего трансферного окна. Об этом пишет Fiorentina.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Сообщается, что первоначально Кокорин устраивал руководство итальянского клуба своим отношением к делу и тренерский штаб был готов ждать, когда 30-летний футболист наберёт форму. Теперь же из-за участившихся травм россиянина на его место планируют приобрести другого форварда.
Кокорин перешёл в "Фиорентину" из московского "Спартака" в январе 2021 года. В составе итальянской команды он выходил на поле в общей сложности семь раз, не отметившись результативными действиями. При этом нападающий ни разу не оказывался в стартовом составе клуба.