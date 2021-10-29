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"Фиорентина" может зимой отдать Кокорина в аренду

Всего бывший футболист сборной России провёл за итальянский клуб семь матчей, не отметившись результативными действиями.

29 октября, 09:40
<p>Фото © ФК "Фиорентина"</p>

Фото © ФК "Фиорентина"

Российский нападающий Александр Кокорин может покинуть "Фиорентину" в ходе зимнего трансферного окна. Об этом пишет Fiorentina.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что первоначально Кокорин устраивал руководство итальянского клуба своим отношением к делу и тренерский штаб был готов ждать, когда 30-летний футболист наберёт форму. Теперь же из-за участившихся травм россиянина на его место планируют приобрести другого форварда.

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Кокорин перешёл в "Фиорентину" из московского "Спартака" в январе 2021 года. В составе итальянской команды он выходил на поле в общей сложности семь раз, не отметившись результативными действиями. При этом нападающий ни разу не оказывался в стартовом составе клуба.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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