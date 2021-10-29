"Фиорентина" может зимой отдать Кокорина в аренду

За итальянскую команду экс-игрок сборной России провёл семь встреч без голов и результативных передач.

Российский нападающий Александр Кокорин может покинуть "Фиорентину" в ходе зимнего трансферного окна. Об этом пишет Fiorentina.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что первоначально Кокорин устраивал руководство итальянского клуба своим отношением к делу и тренерский штаб был готов ждать, когда 30-летний футболист наберёт форму. Теперь же из-за участившихся травм россиянина на его место планируют приобрести другого форварда.